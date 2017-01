Ukrajna is megpróbálta befolyásolni az amerikai választást

Nem Oroszország volt az egyetlen állam, amely megpróbálta befolyásolni az amerikai elnökválasztásokat - derül ki a Politico nyomozásából. Így tett Ukrajna is, csak ők éppenséggel „rossz lóra tettek”, Hillary Clintont próbálták segíteni, és Donald Trumpot igyekeztek lejáratni.

Az amerikai portál szerint Kijev a szokásos orosz kártyát játszotta ki: az ukrán kormány az elnökválasztás kampányának kellős közepén készített egy jegyzéket, amely szerint Trump korábbi kampányfőnöke, Paul Manafort 12,7 millió dollárt kapott titokban az oroszbarát Viktor Janukovics elűzött ukrán államfőtől. A jegyzéket aztán egy képviselő nyilvánosságra hozta, az ügyből pedig nagy botrány kerekedett az Egyesült Államokban, Manafort lemondásra is kényszerült. A Politico szerint a dokumentum célja egyértelmű, ezzel próbálták meg lejáratni Trumpot, azaz megpróbálták befolyásolni az amerikai elnökválasztást.

Ráadásul a jegyzéknek még a hitelessége is megkérdőjelezhető. Bár meglebegtették, Ukrajnában végül nem indult nyomozás az ügyben, és Manafort is mindvégig azt állította, hogy a dokumentum hamisítvány, soha nem fogadott el titokban pénzt Janukovicstól. Kötődése a volt elnökhöz egyébként pedig nem titok, 2004 és 2010 között, majd később 2014-ben is a tanácsadójaként dolgozott.

Kijevnek mindenesetre most fájhat a feje, és már valószínűleg megbánták, hogy mindent egy lapra feltéve ennyire nyíltan Hillary Clintont támogatták, míg Trumppal meg sem próbáltak kapcsolatba lépni. Sőt, a kampány során vezető ukrán diplomaták még bohócnak, idiótának, veszélyesnek nevezték a republikánusok jelöltjét, hogy aztán rohamtempóban próbálják törölni a közösségi médiából ezeket a bejegyzéseket. Az internet azonban nem felejt, ahogyan Trump sem, aki Clintonnal szemben eddig sem szimpatizált túlzottan az ukránokkal. A Politico informátorai szerint Kijev most pánikban próbálna közel kerülni Trumphoz, nemrégiben például egy delegáció utazott Washingtonba, azonban végül még egy találkozót sem sikerült leegyeztetniük.