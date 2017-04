Ultimátumot kaphat Magyarország?

Németország, Franciaország és további körülbelül 21 uniós tagállam arra készül, hogy ultimátumot adjon át még idén Magyarországnak és Lengyelországnak. Ezzel arra szeretnék rávenni a címzetteket, hogy fogadják a migránsok áttelepítési kvótáját, vagy amennyiben erre nem hajlandóak, hagyják el az uniót – írta meg a The Times. A konzervatív brit napilap értesülése az EU-t alapító hat ország egyik, neve elhallgatását kérő diplomatájától származik. A cikkben emlékeztetnek: Budapest és Varsó korábban fellázadt a migránsok elosztására vonatkozó, a legtöbb uniós állam által megszavazott brüsszeli tervek ellen. Ezek alapján összesen 160 ezer olyan személyt osztanának el a tagállamokban, akik nyilvánvalóan menedékre szorulnak. A kvóták ügyben Budapest bírósághoz is fordult. Szintén megemlítette a lap, hogy a lengyelek nemrég megpróbálták megakadályozni Donald Tusk, az Európai Tanács elnökének az újraválasztását. Tusk mögött egyébként végül rajtuk kívül minden állam – köztük Magyarország is – felsorakozott.

Szerettük volna megtudni, valóban készül-e ultimátum Magyarország számára, ezért az ügyben az Európai Bizottsághoz fordultunk. A brüsszeli szervezet jelezte, nem kívánják kommentálni a brit lap értesüléseit, és azt tanácsolták, hogy az alapító államokkal vegyük fel a kapcsolatot. Emlékeztettek ugyanakkor arra, hogy Dimitrisz Avramopulosz, a migrációért felelős görög uniós biztos múlt héten arról beszélt: eljött az ideje, hogy minden tagállam teljesítse korábban tett ígéreteit. Ez ugyanis a politikai, erkölcsi és egyben jogi kötelességük. Felhívták a figyelmet arra is, a március másodikán kiadott, legutóbbi, áthelyezéssel és letelepítéssel kapcsolatos uniós jelentésben az szerepelt: a bizottság nem lesz rest, hogy minden olyan eszközt, amely a nemzetközi egyezmények és a kötelezettségszegési eljárások keretben a rendelkezésükre áll, bevessenek azon tagországokkal szemben, amelyek nem tettek eleget az Európai Tanács korábbi döntéséből fakadó kötelezettségeiknek.

A The Times cikkével kapcsolatban többen is kifejtették véleményüket. Molnár Csaba szociáldemokrata európai parlamenti képviselő egyenesen küszöbön álló nemzeti tragédiáról beszélt annak kapcsán, hogy a lap szerint Orbán Viktor miniszterelnök miatt kizárhatják Magyarországot az Európai Unióból. Völner Pálnak, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának ugyanakkor az a meglátása az ügyben, hogy renitensként kezelik és a büntetőpadra akarják ültetni Magyarországot a keménykedő brüsszeli csúcsvezetők.

Az MTI arról számolt be, hogy május 10-én lesz a tárgyalás az Európai Unió Bíróságán a menedékkérők áttelepítését célzó uniós program ellen benyújtott magyar és szlovák kereset ügyében. A hírügynökséggel a luxembourgi székhelyű törvényszék egyúttal tudatta, az ítéletet nem a tárgyalás napján, hanem később hirdetik ki.

A magyar kormány 2015 decemberében fordult a törvényszékhez, hogy kérje a 160 ezer menedékkérő áttelepítését célzó, kötelező jellegű mechanizmus megsemmisítését, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, Magyarország ellenkezése ellenére fogadtak el néhány hónappal korábban. Hasonló beadvánnyal fordult a bírósághoz Szlovákia is, és később Lengyelország is csatlakozott. Görögország, Olaszország, Franciaország, Németország, Svédország, Belgium és Luxemburg a kvóta mellett avatkozott be a perbe.