Végre eldőlt, betiltják-e a neonácikat a németek

A német legfelső bíróság kedden jelentette be, hogy nem tiltják be a szélsőjobboldali pártot.

A német parlament felsőháza, amely az ország tizenhat szövetségi államának kormányát képviseli, 2013-ban döntött arról, hogy betiltaná a Német Nemzeti Demokrata Pártot (NPD). Ez már a második próbálkozás volt arra, hogy ellehetetlenítsék az antiszemita, rasszista szélsőjobboldali alakulatot, amelynek tevékenysége a politikusok szerint alkotmánysértő, így az állami pénzcsapokat is elzárnák az NPD-től – írja a The Associated Press hírügynökség.

A betiltás azonban nem jött össze, a karlsruhei német szövetségi legfelső bíróság döntött az ügyben. Márciusban háromnapos meghallgatást tartottak, a szakértői vélemények megoszlanak arról, hogy az NPD valóban akkora veszélyt jelent-e, hogy be kelljen tiltani. Végül arra hivatkozva hozták meg ítéletüket, hogy az NPD-nek nincs esélye elérni alkotmányellenes céljait, annyira kicsi erejű politikai alakulat. Németországban (illetve annak nyugati felén) egyébként eddig mindössze két pártot helyeztek törvényen kívül: 1952-ben a neonáci Szocialista Birodalom Pártot, 1956-ban pedig a Német Kommunista Pártot.

Az NPD jelentősége tényleg alacsony az országos politikában. Egyetlen képviselőjük ül az Európai Parlamentben, a német parlament alsóházába pedig nem jutottak be, miután nem érték el az ötszázalékos küszöböt, hiszen csupán 1,3 százalékos eredményt értek el. Bő egy évtizedig volt képviselőjük két egykori NDK-s szövetségi törvényhozásban, de tavaly szeptemberben ezen helyeket is elbukták. Legutóbb tavaly év végén kerültek a hírekbe, amikor szilveszterre tervezett kölni, migránsellenes tüntetésüket betiltotta a rendőrség. A fokozatos eljelentéktelenedés mögött az Alternatíva Németországért nevű nacionalista párt felemelkedése állhat, amely régóta támadja Angela Merkel kancellár asszonyt annak menekültpolitikája miatt.

A döntéstől függetlenül Heiko Maas igazságügyi miniszter szerint a kereszténydemokrata kormányzat tovább folytatja a harcot a jobboldali szélsőségesekkel szemben. A Die Weltnek a miniszter kijelentette, ha be is tiltották volna az NPD-t, az nem jelentené azt, hogy eltűnnek a szélsőjobboldali radikálisok Németországból. Jelenlétüket minden bizonnyal segíti az is, hogy egy esztendeje ismét kiadták – kritikai kommentárral ellátva – Adolf Hitler Mein Kampf (Harcom) című manifesztumát, amely azóta hatalmas siker Németországban.