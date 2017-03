Végzetesen bekavartak Erdoganék Wildersnek

Vesztett a rossz fajta populizmus Hollandiában – jelentette ki Mark Rutte konzervatív-liberális kormányfő, miután véglegessé vált, hogy nagy fölénnyel a Szabadság és Demokrácia Néppártja (VVD) győzött a parlamenti választáson, jócskán maga mögé utasítva a radikális Szabadságpártot (PVV). Rutte 33 mandátumnak örülhet a 150 tagú holland parlamentben, ám ez nyolc székkel kevesebb, mint amennyi eddig jutott nekik. A nemzetközi sajtó az ordas kirekesztő eszmék feletti józan erők diadalát ünnepli, azt azonban pillanatnyilag kevesebben mérlegelik, hogy ha a bevándorlásellenes Geert Wilders lenne a rossz fajta populizmus megtestesítője, akkor Rutte méltán vihetné a „jó fajta populista” címet. Ugyanis győzelmét a rendkívül magas, nyolcvan százalék feletti részvétel mellett nem kis részben annak is köszönheti, hogy másolta a szabadságpártiak szlogenjeit. Újsághirdetésekben beilleszkedni nem akaró külföldiekről lehetett olvasni a VVD neve mellett, és hozzájuk köthető a „Viselkedj normálisan, vagy távozz” felhívás is. Az amúgy is a bevándorlásról szóló kampány méltó betetőzése, a saját népszavazásuk mellett kampányolni szándékozó török miniszterek kitiltása is a kormánypárt számlájára írható. Az intézkedést nem lehetett félreérteni: Rutte és kormánya a kemény kéz politikáját alkalmazva igyekezett túllicitálni a felmérésekben nyomukban loholó, az iszlám térhódítással riogató ellenzéki PVV-n.

A Munkáspárt a legnagyobb vesztes

Az ujjongó nyilatkozatok a szélsőséges populista európai trend megtöréséről szólnak, a mögöttük meghúzódó tények viszont nem feltétlenül ezt támasztják alá, inkább azt, hogy a meghatározó, ám mégis kicsit meggyengült mérsékelt erő, a VVD mögött alaposan átrendeződött a politikai paletta. Wildersék megerősödtek, hiszen 15 helyett 19 képviselőt küldhetnek az országgyűlésbe. Ugyanez mondható el a kereszténydemokratákról, akik 6-tal több, immár 19 képviselőre támaszkodhatnak. A legnagyobb bukást a szocialisták könyvelték el, a Munkáspárt szavazóinak háromnegyedét elvesztette, őket leginkább az 50Plus nyugdíjaspártnál, a progresszív-liberális D66-nál és a Zöldbaloldalnál lehet megtalálni. A Munkáspárt katasztrofális veresége egyben azt is jelenti, hogy a pártban politizáló Jeroen Dijsselbloem eddigi pénzügyminiszter nem vezetheti tovább a pénzügyi tárcát. Amiből az következik, hogy a görög adósságleírásról hallani sem akaró, az eurót használó országok gyorsított integrációját szorgalmazó politikusnak egyben búcsút kell vennie az Eurócsoporttól, attól az testülettől, amelyben az euróövezeti tagállamok miniszterei az euróval kapcsolatos kérdéseket vitatják meg, s amelynek jelenleg ő az elnöke.

A holland választásokra reagált Brüsszelben Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő, aki Kati Piri magyar származású holland képviselőtársát kérte meg, hogy kamera előtt mondja el véleményét a voksolásról. Ujhelyi videóján a Munkáspárt politikusa magyar nyelven úgy értékelt, hogy Hollandia megmutatta, hogy nem fasiszta ország. Emellett szerinte az egyetlen kedvező fordulat, hogy a "populista extrém-jobboldal" nem lett a legnagyobb párt, ugyanakkor a Munkáspárt történelmének legnagyobb bukását volt kénytelen elkönyvelni. Szerinte ennek az lehet az oka, hogy eddigi négy éves kormányzati tevékenységük nem bizonyult meggyőzőnek választóiknál. "Tizenhárom párt került be a 150 fős parlamentbe, ez mond valamit arról, mennyire fragmentált a politikai spektrum." - összegzett Kati Piri.

Szijjártó gratulált, és várja az elemzéseket

„Tiszteletben tartjuk a holland választópolgárok döntését” – ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a holland választásokról tegnapi sajtótájékoztatóján. Gratulált Mark Rutte miniszterelnöknek a győzelemhez, és örömét fejezte ki, hogy a kereszténydemokraták jól szerepeltek. Arra az újságírói kérdésre, hogy a holland választás hogyan viszonyul Orbán 2017-es, a lázadás évéről szóló víziójához, Szijjártó kijelentette, „a kifejezetten establishmenten és mainstreamen kívülinek tartott párt” (a Szabadságpárt) a második lett. – A „nagyon okos politikai elemzők” majd eldöntik, hogy ez mennyiben tekinthető európai vagy globális folyamat részének, azt mennyire erősíti vagy gyengíti – közölte a tárcavezető.

