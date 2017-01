Videofelvétel az isztambuli támadóról

Számos felvétel kering, amelyen állítólag az isztambuli támadó látható. Egy hitelesnek tűnőt a BBC is közzétett.

A támadás után több olyan felvétel is keringeni kezdett a videómegosztókon és a hírportálokon, amelyeken állítólag az isztambuli Reina szórakozóhelyet ért támadás elkövetője látható a terrorcselekmény közben. Ezek hitelességét egyelőre nehéz megállapítani, ezért egyelőre tartózkodunk közlésüktől.

Egy ilyen felvételt azonban most a BBC hírszolgálata is posztolt Twitter-üzenőfalára, ezért ezt mi is megosztjuk. A videón az látható, hogy lőfegyverből kilőtt golyók kapnak gellert a Reina előtt. A felvétel azt is tanúsíthatja, hogy azok a jelentések, miszerint az elkövető mikulásruhába öltözött, nem felelnek meg a valóságnak, mivel itt úgy tűnik, hogy a támadó fekete ruházatban van.

