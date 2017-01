Visszatérhetett a „balkáni mészáros” Koszovóba

Az Iszlám Állam terrorszervezet egyik vezetőjének, a balkáni mészárosként és kacaniki hentesként is ismert, koszovói származású Lavdrim Muhaxherinek a migránsokkal együtt sikerült Szíriából Európába jutnia, és jelenleg is Koszovóban tartózkodik – számolt be a hírről a térség sajtója a napokban.