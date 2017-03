Washington állam is megtámadta Trump rendeletét

Hawaii után Washington állam is megtámadta egy szövetségi bíróságon Donald Trump új elnöki rendeletét a beutazás átmeneti szigorításáról.

Újabb állam tiltakozik Donald Trump rendelete ellen. Mint ismeretes, az amerikai elnök egyik első lépése az volt, hogy kilencvennapos beutazási tilalmat rendelt el hét muszlim többségű ország polgáraival szemben. Az amerikai bíróságokon azonban nem tudta megvédeni a rendeletet, amelyet kénytelen volt visszavonni a Fehér Ház.

De Trump nem nyugodott bele az igazságszolgáltatással szembeni vereségbe, hétfőn ugyanis aláírta az új szabályozást, amelyen több ponton is finomítottak.

Bob Ferguson, Washington állam főügyésze azonban most jelezte: ugyan jelentős változtatások történtek a rendeletben, az új beutazási tilalom továbbra is jogi hibáktól szenved. Ezért Washington állam azt fogja kérni egy szövetségi bíróságtól, hogy blokkolja Trump új beutazási tilalmát is.