Yiannopoulos: 13 évessel lenni nem pedofília

Egy felvétel szerint a trumpista újságírót nem zavarja a kiskorúakkal folytatott szexuális viszony. Kiadója kihátrált a jobboldal hőse mögül.

Nem, nem, nem, félreértik, mit jelent a pedofília – egy kiszivárgott felvétel szerint tavaly ezt állította az amerikai jobboldal újdonsült hőse, Milo Yiannopoulos egy videobeszélgetésben. A Trump-párti, vállaltan meleg újságíró úgy vélte: ha valaki egy „szexuálisan érett” tizenhárom éveshez vonzódik, az nem pedofília. Utóbbi szerinte csupán arra vonatkozik, aki a pubertást el nem ért gyerekekhez vonzódik.

hirdetés

A beszélgetés során ezután valaki azt mondja, hogy katolikus papok molesztálnak időnként így gyerekeket. Erre Yiannopoulos ironikusan úgy válaszolt, hogy egy lelkész épp hogy segítette fejleszteni a szexuális képességeit.

A konzervatívok estek neki Yiannopoulosnak

Yiannopoulos a felvételen a kiskorúval folytatott viszonyt összemosta azzal, hogy idősebb és fiatalabb, de már a beleegyezési korba eső meleg férfiak közelebbi kapcsolatot alakítanak ki. Az altrightnak nevezett politikai oldal hőse viszont úgy vélte, önkényes, elnyomó dolog beleegyezési kort emlegetni.

A New York Times szerint a felvételt egy konzervatív csoport, a Reagan Battalion szivárogtatta ki, és több republikánus szervezet is elítélte Yiannopoulos szavait. A Breitbart munkatársa viszont azt mondta, félreértették őt, nem védte a gyerekbántalmazást, és ő maga is áldozat volt. Szerinte csupán brit szarkazmusa miatt értették félre, és azért, mert direkt így vágták össze a szavait.

Kétséges a jövő a Breitbartnál

Egy névtelenséget kérő Breitbart-munkatárs azt mondta, vitatott Yiannopoulos jövője a lapnál. Meglehet, a muszlimokra, menekültekre, transzneműekre és nőkre tett becsmérlő kijelentések után a 13 évesekkel folytatott viszony védelmezése már a népszerű megmondóembernél sem fog beleférni.

Yiannopoulos könyve, a Dangerous egyébként megjelenés előtt állt, és már most nagy vihart kavart vele. Többen nekiestek az amerikai kiadónak, és bojkottot hirdettek. Erről itt írtunk korábban.

hirdetés

A Simon & Schuster amerikai kiadó hetekig kiállt a szerző mellett, most viszont a pedofilgyanús megjegyzések miatt visszavonta a szerződést.