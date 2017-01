Zéró toleranciát hirdetett a pápa a szexuális visszaélések ellen

A Szentszék január 2-án hozta nyilvánosságra azt a levelet, amelyet Ferenc pápa december 28-án, az aprószentek ünnepén küldött el valamennyi püspöknek. Ebben az egyházfő egyebek mellett bocsánatot kért a papok által elkövetett szexuális visszaélésekkel kapcsolatos esetek miatt, és elítélte ezeket.

„Napjainkban 75 millió gyermeknek kellett – vészhelyzetek és elhúzódó válság miatt – félbeszakítania a tanulást. 2015-ben a szexkereskedelem áldozatainak 68 százaléka gyermek volt a világon. Azoknak a gyermekeknek, akiknek saját országukon kívül kell élniük, egyharmada a kényszerű költözés miatt kénytelen így élni. Olyan világban élünk, amelyben az ötéves életkor alatt meghaló gyermekeknek mintegy a fele alultápláltság miatt hal meg. Számítások szerint 2016-ban 150 millió gyermek végzett gyermekmunkát, sokan közülük rabszolgasorban. Az UNICEF által készített legutóbbi jelentés szerint ha nem változik a világ állapota, akkor 2030-ban 167 millió gyermek él majd mélyszegénységben, 69 millió öt éven aluli gyermek hal meg 2016 és 2030 között, és 60 millió gyermek nem jár majd elemi iskolába” – idézi fel levelében Ferenc pápa.

„Halljuk meg ezeknek a gyermekeknek a sírását és jajgatását! Halljuk meg a mi anyaszentegyházunk sírását és jajgatását is, amely nemcsak a legkisebb gyermekeinek okozott fájdalom láttán sír, hanem azért is, mert tud némely tagjának bűnéről is: ismeri a papok által szexuálisan kihasznált kiskorúak szenvedését, történetét és fájdalmát” – emeli ki, hozzátéve: „szégyenkezünk e bűn miatt. Olyan emberek, akiknek az volt a feladatuk, hogy gondját viseljék ezeknek a gyermekeknek, lerombolták a méltóságukat. Mélyen fájlaljuk ezt, és bocsánatot kérünk. Osztozunk az áldozatok fájdalmában, és szomorúan sírunk a bűn felett. A történtek bűne felett, a segítségnyújtás elmulasztásának bűne felett, az eltussolás és a tagadás bűne felett, a hatalommal való visszaélés bűne felett.”

„Ma, amikor a szent ártatlanokra emlékezünk, azt akarom, hogy újítsuk meg teljes elkötelezettségünket amellett, hogy ezek a borzalmas gaztettek soha többé ne forduljanak elő közöttünk. Legyen meg a szükséges bátorságunk ahhoz, hogy gondoskodunk az összes szükséges eszközről, és mindenben védelmezzük gyermekeink életét, hogy ilyen bűncselekmények soha többé ne ismétlődjenek meg! Világosan és becsületesen tegyük magunkévá a zéró tolerancia parancsát ezen a területen!” – teszi hozzá az egyházfő.

Ferenc pápa korábban bizottságot alakított az egyház tagjai által elkövetett pedofil visszaélések gyermekáldozatainak védelme érdekében.

A katolikus egyházfő levele teljes terjedelmében a Magyar Kurír oldalán olvasható.