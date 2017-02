Mi lesz így jövőre egy palack borban?

Lovas, Alsóörs, Paloznak, Csopak, Füred, Aszófő, Udvari, Akali, Zánka, Szepezd, Balatonrendes, Ábrahámhegy, Badacsony, Szigliget, Györök, Keszthely. A Balaton kirakata. A déli parton is az a bonmot járja: „Mi a szép a déli parton? Az északi part.” Aki látta már Konyári Jánosék hátsó balkonjáról, amint lebukik a nap a vízen túl, a vulkáni kúpok mögött, az tudja, miről beszélek.

A 71-es út mentén elhagyott vagy csak elhanyagolt szőlőültetvények bedőlt oszlopai, csipkebogyó, mandulahusángok és szamárkóró. Köztük egy-egy tisztességesen művelt tábla emlékeztet az elmúlt idők szépségére. A part menti községek összesen talán 1400 hektárnyi, még szőlőként nyilvántartott területének harmadát telepítették 1990 után. A szőlő, ha rendesen gondozzák, ezeken a nagyszerű minőségre különlegesen alkalmas, kivétel nélkül a szőlőkataszter első osztályába tartozó területeken 30-50 évig is terem. Mostani állapotában 25-30 év után biztosan újra kéne telepíteni.

Ki telepítse újra? A harmada van gondos gazdák kezén. A kárpótlás során szőlőhöz jutott emberek egy része meghalt, másik része visszavonhatatlanul megöregedett. A legtöbben évek óta nem is jártak a három–öt ezer négyzetméteres birtokon. A gyerekek azt tervezik, eladják építési teleknek, ha meghal a papa. A fejlődést nem lehet megállítani. A szőlőnek nincs ára, és építési telekként amúgy is többszörösét éri a föld.

Ha minden szőlőt beépítenek, és minden szőlőbeli nyaraló teraszáról a szomszéd fürdőszobájába látni, akkor már semminek nem lesz itt értéke. A nagy, sekély tó kényes környezete sem bír el több embert.

A Genfi-tó partján senkinek nem jut eszébe, hogy a szőlőben építkezzen. Pedig a tó mély, és fizetőképes kereslet is lenne a panorámás telkekre. Itt meg már a kádári időkben nyaraló lett a kis parasztpincékből, és a helyzet azóta is csak annyit változott, hogy a kis vityilló helyén most kacsalábon forog az alpesi villa. Előtte feszített tükrű tűzivíz-tározó.

Jogszabályok és hatóságok sora védi a szőlőt ezen a tájon. Földhivatal, hegybírók, önkormányzatok. Egyetlen tőkét sem szabad kivágni engedély nélkül. Új házat csak akkor lehet használatba venni, ha előtte a tulajdonos igazoltatta, hogy újratelepítette a szőlőt. Beköltözik. Másnap kivágja, füvesíti, rendbe rakja a telket. Ez már nem tartozik senkire. Legalábbis így gondolják az érintett hatóságok. A külterületi szőlők művelését is jogszabály teszi kötelezővé. Hiszen a művelési kötelezettség megszegői nem csak a tájképet rontják. Kártevőkkel fertőzött ültetvényeik azok munkáját is veszélyeztetik, akik egész évben dolgoznak a szőlőben, és próbálnak belőle megélni. Az illetékes hatóságok minimalista felfogásban érvényesítik a kötelezettséget. Hogyan büntetném meg, hiszen idén egyszer lekaszálta a sorközben a gazt? Meg igazán azt sem tudom, hol lakik.

Valami talán mégis elindul. A Balatoni Kör, a füredi Rizlinggeneráció és a csopaki kódex zömmel saját szőlőt művelő, fiatal borászai vállalták, hogy amennyiben közös, új termékükhöz, a „Balaton bor”-hoz szőlőt vásárolnak föl, betartják a fair trade szabályait. Olyan árat fizetnek, amely fedezi a szőlőbeli munka és a növényvédelem költségeit, és ösztönöz a kiöregedett ültetvények újratelepítésére is. A csopaki önkormányzat védetté nyilvánította a község megmaradt szőlőit. Perek tucatjaiban kell elérnie, hogy a tulajdonhoz való – nálunk egyelőre parttalannak tekintett – jogot legalább árnyalja a termőföldre vonatkozó művelési kötelezettség. Csopak példáját már követi Paloznak, és rövidesen talán más balatoni önkormányzatok is így tesznek majd. Kész tervek vannak az érintettek feladatainak összehangolására és a megoldásra.

De egyidejűleg működnek a másik oldalon is. Miniszteri rendelettel hosszabbították meg a zártkerti ingatlanokra vonatkozóan a szőlő engedély nélküli kivágásának lehetőségét. Előtte nem mérték fel, mekkora területet érint az intézkedés. A Káli-medence szőlőtermő Fekete-hegyén úgy hetven százalékot. Az Európai Unió szőlőtelepítésre adott tízmilliárdjait meg döntik a fagyzugos, már ötven éve termesztésre alkalmatlannak minősített területekbe.

Ez a piac törvénye! Ez a piac törvénye?

