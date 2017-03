Bolond lyukból bolond szél

Az antiszemitizmus és a rasszizmus vádja sűrűn napirenden volt az előző években. A zsidósággal és a cigánysággal szemben tapasztalt előítéleteket és cselekményeket az ezek ismertetésére szakosodott, mára fölszívódott Antiszemitizmus.hu portál szedte össze legbőségesebben, és adta közre rendszeresen. Szemléik, példáik persze nemegyszer vitathatók voltak, azonban az, hogy ez a portál ma már nem létezik, betudható annak, hogy akik életre hívták, illetve a szerkesztői egyre kevésbé érzékeltek ilyen jelenségeket Magyarországon. Így aztán nem volt érdemes ennek külön fórumot fönntartani.

A Tett és Védelem Alapítvány 2013 májusától havonta tesz közzé jelentést az antiszemitizmusról. Az efféle káros jelenségek figyelésére szakosodott szervezet az utolsó ilyen anyagát tavaly, 2016 decemberében jelentette meg, most pedig már március van. Azaz a harmadik hónap telik el úgy, hogy nem észleltek a korábbiakhoz hasonló, rendszerességgel említésre méltó eseteket. Ami szintén azt jelenti, hogy az alapítvány tapasztalata szerint a magyar társadalom magatartása javul, az antiszemita és rasszista szóbeszéd és cselekmények egyre kevésbé jellemzők Magyarországon.

A pár hónapja működő, elsősorban a fővárosi zsidóságnak sugárzó Heti TV már indulásának első pillanatától a magyar állam, rajta keresztül pedig a magyar társadalom által is megbecsült televízió. Adásaihoz a befizetett adónkból több tízmillió forinttal járul hozzá nevünkben a kormány. A magyar állam tehát még egy ilyen apró műhely esetében is nem keveset áldoz a kisebbségek identitásának megőrzésére, kultúrájuk közvetítésére, ami akkor is igaz, ha bepillantunk a Heti TV nézhetetlen műsorfolyamába és fogyaszthatatlan tartalmába. És most tegyük félre, hogy ilyenkor olyan érzése támad az embernek, mintha az is szempont lett volna a támogatás megítélésekor, hogy a televízió tulajdonosai és műsorkészítői valódi teljesítmény nélkül se haljanak éhen, de más félreértés is előfordulhatott.

Ezzel a televízióval talán nem is az unalom és a slamposság a legnagyobb baj. Hanem az, hogy provokál. Antiszemitizmust kiált akkor is, amikor ilyesmiről szó sincs, amit aztán folyamatosan ismételget. Breuer Péter műsorvezető a reggeli vendégeit rendszeresen bombázza ilyesmivel az adásban. Lapunkról szólva e kijelentését arra alapozza, hogy pár hónapja nyomatékos kérése ellenére sem küldünk a Magyar Nemzetből tiszteletpéldányt számára ingyen, ugyanis csupán 118 forintba kerül naponta az újság, ha előfizet rá. Véleményünk szerint ez manapság különösen kedvező ár-érték arányt jelent, nemcsak az olvasóknak, de azoknak is, akik a mi cikkeinket is fölhasználva fognak üzleti tevékenységbe, például műsorkészítésbe. Az ügyet és az indokolatlan kérés furcsa körülményeit korábban épp e helyen ismertettem. Mindebből az antiszemitizmus vádját kihozni élénk fantáziára vall. Jóhiszeműen erre azt mondhatnám, hogy bolond lyukból bolond szél fúj, kevésbé jóhiszeműen pedig azt, hogy provokáció.

Mindezt azonban talán nem kellene csupán csendes bosszankodással elintézni. Az antiszemitizmus és a rasszizmus nem játék, így az ezekkel való vádaskodás sem az. A magyarázkodás kellemetlen lehet egész Magyarország számára. Ha indokolatlanok és igaztalanok a vádak, akkor a Tett és Védelem Alapítványnak ezt is le kellene lepleznie a nyilvánosság előtt, illetve föllépnie a manipuláció és a provokátorok ellen. És persze lenne dolga a kormánynak is, ahelyett hogy azon bosszankodik, hogy a

Jobbik szembefordult az antiszemitizmussal. Meg kellene tiltania a kormánytisztviselőknek, hogy szerepeljenek a Heti TV műsoraiban, és vissza kellene kérnie a magyar állampolgárok adóbefizetéseiből származó, eddig nyújtott tízmilliókat. Ezentúl pedig egyáltalán nem kellene több támogatást adnia számára.

