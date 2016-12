A bor legyen több, mint egy alkoholos ital! – Ajánló

Év végi, összegző interjú Heimann Zoltán borosgazdával. Helyzetjelentés a belgrádi migránspokolból. Rasszizmus a társkeresőkön, erotikus hirdetések a századelőn. Magyar színészek, akik hátat fordítottak a színpadnak és a filmnek. Sötét erők Aquincumban. Szombaton Magazin!

„Már Gyurcsány Ferenc is próbálkozott az úgynevezett kampánykormányzással, amikor a klasszikus értelemben vett kormányzást, cselekvést annak látszata, a folyamatos akciózás, a kényszeres programhirdetés, a napirend uralásának szándéka helyettesítette. Az eredmény ismert. A Fidesz valami hasonlót tesz szisztematikusabban, magasabb fokozatra kapcsolva, egyszersmind profibb módon." (Szerető Szabolcs)

Elural mindent a PET-palack – mondja Heimann Zoltán. A legagilisabb szek­szárdi borosgazdával fejlődésről, újratermelődő problémákról, kitörési pontokról, gazda­ság­filozófiáról, országimázsról, generációkról és közösségépítésről is beszélgettünk.

Csontig hatoló hideg, égett műanyag szaga, hulladékhegyek, fojtogató füstfelhők; ilyen világ fogadott bennünket a belgrádi buszpályaudvar mögötti raktárépületeknél, ahol azok a migránsok vertek tanyát, akik nem jutottak be a szerbiai befogadóközpontokba. Már ezernél is többen vannak. Ottjártunkkor, december közepén a táborban az a hír járta, hogy karácsonykor Magyarország megnyitja határait a migránsok előtt. Csalódottan vették tudomásul, hogy – szerintünk – erre semmi esély. Úgy tűnik, már beletörődtek sorsukba, csak a titokzatos deportálásoktól félnek.

Száz éve, 1916. december 30-án, bo­ron­gós délelőttön koronázták meg Magyarország utolsó királyát, IV. Károlyt. Alig két esztendőn át ült a trónon; birodalma pillanatok alatt összeomlott a vesztes háború végén, bár ő mindent megtett a békéért.

Olyan szövegekkel szerettem volna foglalkozni, amelyek közelebb állnak az örökkévalósághoz, mint azok, amelyekkel az államigazgatásban találkoztam – mondja Prőhle Gergely. Az egykori államtitkárral és nagykövettel, a Petőfi Irodalmi Múzeum új főigazgatójával politikaformálásról, migrációról, terrorról, németekről, Angela Merkelről és a zene erejéről is beszélgettünk.

Milliók használják az internetes társ­ke­reső szolgáltatásokat (a Tindert, az OkCupidot és társaikat). Névtelenül rögzített viselkedésükről olyan mennyiségű adat gyűlik össze, amiről a szociálpszichológusok korábban nem is álmodhattak. Ezekből pedig nemcsak az derül ki, hogy még a társkeresők döntéseinek hátterében is etnikai preferenciák húzódnak, hanem az is, hogy a nyugati kulturális hatások a világ minden táján befolyásolják az emberek vonzalmait.