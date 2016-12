Mennyi felesleges – Magazin-ajánló

Győrffy Ákos karácsonyi írása. Boldizsár Ildikó-interjú. Minisztériumi öltözőből hajléktalanok menedéke. Van-e irgalom a magyar közéletben? Placid atya, a százéves istenérv. Szombaton Magazin.

„Sohase volt könnyű a keresztény tanítást megélni, de Jézus Krisztus nem kényelmes életet hozott, hanem küzdelmet és örök boldogságot.” (Placid atya)

A metamorphoses meseterápia gyógyító erejét egyre több orvos, pszichológus, pszichiáter és pedagógus tapasztalja nap mint nap. A különleges, böl­cses­ségalapú terápiás módszer kidolgozója, Boldizsár Ildikó a gyermekotthonoktól a kórházakon át a börtönök lakóiig a legkülönfélébb embereket vezeti át meséivel életük sorsfordító pillanatain olyan öngyógyító fo­lyamatok beindításával, amelyekről álmodni sem mernénk.

Az Öreglakhoz tartozó Barátihegyen lakó cigányok segítségével újították fel a Szent Donát-kápolnát, ahol már évek óta nem volt mise. Most a helyi plébános minden hónap első szombatján misézik itt, és ingyen vállalja a barátihegyi romáknak az esketést, a keresztelőt és a temetést. A munka körülbelül másfél hónapig tartott, költsége pedig a félmillió forintot sem érte el. Mindez hosszú, éveken át tartó folyamat eredménye, amelynek titkára épp a kápolna sekrestyéjében döbbentünk rá.

Télen a Meder utca környékén szinte mindig fúj a hideg dunai szél. Nem csoda, hogy errefelé mindenki siet. Van, aki a kétezres években hihetetlenül gyorsan terjeszkedő, vitorláskikötővel ellátott luxuslakóparkba, a Marina-partra igyekszik, mások a Népszigetre. Utóbbiak közül sokan hajléktalanok. Az ipari romok, magára hagyott szakszervezeti üdülők és önkényes lakásfoglalók uralta elvarázsolt világ közepén található ugyanis az Isola menedékhely, azon kevés budapesti hajléktalanszállók egyike, ahol ittas embereket is befogadnak éjszakára. Sokaknak ez az utolsó menedékük.

Íme az ember, aki a halálkamrák árnyékában is az örömöt kereste, és nemcsak rabtársainak, de ezreknek adta vissza azóta is a hitet és az élni akarást. Placid atya Magyarország felelős vezetőiről és Isten megszámlálhatatlan csodájáról is nyilatkozott nekünk. Barátai, paptársai pedig róla meséltek.