Mr. Raszputyin – Magazin-ajánló

„Azt hiszem, a honi értelmiség sem készült fel erre a politikai szituációra, az illiberális rendszerre. Először is kellenének olyan fórumok, ahol érdemes megszólalni, mert azzal a jó érzéssel tudsz utána felállni, hogy volt értelme. A szekértáboroktól függetlenül valamit következetesen képviselő embertípus azért hiányzik a nyilvánosságból, mert aki ilyen lenne, olyan helyzetben találta magát, ha megszólalt, hogy azt kérdezte utána: kinek hiányzik ez? Kinek hiányzik, hogy elmondja a véleményét, majd leszedjék róla a keresztvizet, fizetett trollok tépjék szét, és elbánjon vele a kommunikációs daráló?” (Lovasi András)

Ez csak egy idézet a sok izgalmas cikkünkből.

Sokáig fogják még elemezni Donald Trump győzelmét. A semmiből nyert, de ez nem volt véletlen, éppen ellenkezőleg: matematikai pontossággal megtervezett kampány emelte fel. A gépezet olajozottan működött, miként egy sikeres startup vállalkozás. Mert igazából az is volt, mérnöke pedig egy fiatal, csendes nagyvállalkozó, aki az ingatlanfejlesztések után most hirtelen a politikaformálásban utazik: január 20-ától már a világ első számú vezetőjének gondolatait fogja irányítani. Ő Jared Kushner.

Sokak számára mindmáig nemzedéki bálvány Lovasi András zenész, dalszerző, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag nevű zenekar frontembere. Ha az álmaiból nem is lett kevesebb, az illúziói bizony megfogyatkoztak, és a rendszerváltás óta eltelt évtizedekről is megvan a véleménye. Azt mondja: okosságok helyett az számít igazán, ami hosszabban dolgozik az emberben, vagyis egy sors, egy emberi történet, egyfajta helytállás. Lovasi András idén tölti be az ötvenet.

Létszámhiány, járműhiány, társadalmi problémák. A végeredmény: egy örökkévalóság, mire kiér a mentőautó. A bajokra a főigazgatók sem találják a gyógyírt. Mentősöktől kértünk látleletet az ország legnagyobb egészségügyi szervezetéről.

A káromkodás ugyanúgy életünk része, mint a lélegzés. Bevalljuk, vagy sem, legtöbbünk rendszeresen használ vulgáris szavakat, magunkban mindenképpen. Ilyen elterjedt és gyakori viselkedésforma nem kerülhette el a pszichológusok figyelmét, és mára ez a tudományterület lerázta magáról az illetlenség stigmáját. Sőt, kiderült, hogy a profán szóhasználat vizsgálatával nemcsak agyunk működéséről, hanem a beszéd evolúciójáról is sokat tudhatunk meg. Figyelmeztetjük az olvasót, hogy a cikkben csúnya szavak is előfordulnak.

Áder János köztársasági elnök újévi köszöntőjében a százötven évvel ezelőtti kiegyezéshez hasonló gesztusra biztatta a hazai politikai életet. Kevesen tudják viszont, hogy az 1867-re megszülető kompromisszumot egészen más jellegű kiegyezések és kiegyezési tervek előzték meg és követték a dualista állam összeomlásáig.

