Nagy falat

Kínai nyomulás a globális szórakoztatóiparban, és vajon jó-e, hogy itthon államilag támogatják a kínai orvoslást? Bán János-interjú, avagy miért lehet ma is példa Hunyadi János? Devizacsapda: egy idős néni népmesei küzdelme az igazságért.

„Egykor a Sajtóklubban annyiszor hangzott el a kettős mérce kifejezés, hogy elhajolni is nehéz volt előle. Most viszont tanácstalanok vagyunk: ha a kormánypárti sajtó emblematikus alakjaitól belefér a Woody Allen által negyven éve kifigurázott és helyretett zsidózás, másnak miért vetjük a szemére? Persze az is lehet, hogy csak menthetetlenül mesügék vagyunk az egész politikához.”

Kína hatalmas fába vágta a fejszéjét. Eltökélték, hogy gazdasági és politikai súlyuknak megfelelő befolyást szereznek a globális tömegkultúrában. Mivel az európai futballklubokkal és Hollywooddal nem versenyezhetnek, Peking úgy döntött, pénzzel tör utat magának az elit közé. Batman és Superman már a kínaiaké, ahogy a spanyol focicsapatok többsége is. Ha szerencsénk van, Peking igyekezete színesebbé teszi a tömegkultúrát, de az is lehet, hogy nem történik más, csak leöntik az amerikai húspogácsát egy kis édes-savanyú szósszal.

A magyar történelmi regény műfajának egyik legsikeresebb szerzője Bán János (írói nevén: Bán Mór), akinek Hunyadi János életéről szóló sorozata – az eredeti terveket többszörösen meghaladva – immár a nyolcadik kötetnél tart. Az író vállalja, hogy regényei példabeszédként is értelmezhetők, de úgy gondolja: a fiatal nemzedékek számára fontos, hogy történelmünk dicsőséges eseményeit is megismerhessék.

Duttyán Andrásné története lehetne igazi népmese is. A pirkadatkor kelő Erzsike néni, a vidéki asszony addig járt a hatalmasok nyakára, amíg el nem érte, hogy a nagyurak foglalkozzanak vele. Lehetne a mai közéleti viszonyainkat alulnézetből bemutató szociodráma is a devizacsapdába került kisember reménytelennek tetsző harcáról. A történet fordulatokban és politikai tanulságokban gazdag, de hepiendjük csak a népmeséknek van.

Több mint négyszázmillió forintot fog elkölteni a kormány egy a hagyományos kínai „gyógyászatot” nép­szerűsítő rendezvényre, majd később egy ilyen célú intézményt is létrehoznak. A kínaiak talán örülnek, hogy évezredes praktikáikat terjeszti a magyar állam, de azért érdemes megvizsgálnunk, hogy van-e ennek bármi értelme.

Négy keréken viszik a kultúrát a Baranya megyei falvak életébe a könyvtárbuszok. Nemcsak irodalmat kínálnak, hanem az olvasók kérésére önéletrajzot, álláskereső levelet írnak, gyógyszert váltanak ki. Van, aki csak beszélgetne. Legtöbbször almás pite és túrós palacsinta a fizetség.