120 millióért vizsgálják az MTVA hatékonyságát

Keretmegállapodást köt 120 millió forint értékben a Teqtos Kft.-vel és a VARIUS Consulting Kft.-vel a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), hogy megtudja, mennyire működik hatékonyan – derült ki a közbeszerzési hatóság honlapján megjelent beszámolóból.

A 80 milliárd forintos költségvetésből működő MTVA azt is el várja a cégektől, hogy optimalizálják az operatív működését, alakítsanak ki számára operatív projekt-, illetve portfóliómenedzsment-módszertant, és vezessék is be a teljes leányvállalati körben.