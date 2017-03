A jó rendőrkutya ösztönösen megérzi a migránst

Visszatartó erőt jelentenek – ezzel a címmel mutatja be a Zsaru magazin a déli határon szolgáló nyom- és személykövető rendőrségi kutyákat. A rendőrségi portál szerint a hőkamerás, fényszórós terepjáró mellett a négylábú társak is nagy segítséget jelentenek a járőrőröknek a határsértők elfogásában: a rendőrkutyák ugyanis „ösztönösen megérzik a határkerítés mellett megbújó illegális migránsok jelenlétét”, és ezt hangosan jelzik is.

Az ember-, illetve határvadászat kihívásait részletező cikkben bemutatják például Nyíri Balázs főtörzsőrmestert, aki Ördög nevű kutyájával szokta felkutatni és megállítani a határkerítést átvágó migránsokat. És méltatják Bátort, a személykereső kutyát, amely szagnyom alapján, 1,2 kilométeres keresés után is rátalált a keresett migránsra.

A cikk szóhasználata, hangvétele alapján úgy tűnhet, hogy a migráns sajátos szokásokat követő faj, és életformájához tartozik, hogy ahol tudja, megsérti a magyar államhatárt. Ráadásul veszélyes is lehet: a Zsaru cikke hangsúlyozza, hogy a duális képzésben részesülő kutyák nemcsak nyomokat követnek, de közvetlen támadás esetén meg is védik gazdáikat.

A határról Szerbia felé visszaküldött menekülteknek ugyanakkor inkább a kutya és a mellette szolgáló rendőr jelenthet veszélyforrást: az Orvosok Határok Nélkül önkéntesei több kutyaharapás vagy gumibot okozta sérülést láttak el a Horgos mellett felállított mobil kórházban.

Kérdés, hogy ki bántalmazta ezeket a menekülteket. Bár Orbán Viktor a közelmúltban Brüsszelben még arról beszélt, hogy egyáltalán nem történt sérüléssel járó rendőri túlkapás a déli határon, a Legfelsőbb Ügyészség lapunknak elismerte, két év alatt negyvennégy esetben tettek feljelentést a határon szolgáló rendőrök ellen, két esetben pedig el is ítéltek ilyen ügyben rendőröket. Az egyik elítélt arcon térdelt egy földre kényszerített menekült fiút, a másik erőszakos rendőr pedig könnygázzal fújta le a kerítés túloldalán lévő áldozatát. Mindketten pénzbüntetést kaptak.

A Zsaru magazin cikkeit rendszeresen közlő Police.hu kedden is biztató hírekkel szolgált: már barátkoznak a gépkarabéllyal azok a határvadászok, akiket májusban, elsőként vezényelnek ki a déli határkerítés mellé.