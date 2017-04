A műsor, ahol megszavazták, van korrupció

Kifejezetten bicskanyitogatóra sikeredett a mai adás – vezeti fel az ATV-n vasárnap esténként futó Heti Napló harmadik részét Sváby András, és máris a jeges rémület lesz úrrá rajtunk. Csak nem leforgatták máris az újabb könnyfakasztó blokkot a világhódító útra indult Vujity Tvrtkóval? A második adás végén láthattuk, amint a műsor riporterré vedlő producere, Hajdú Péter egészen Londonig utazott, hogy rábukkanjon a nyomtalanul eltűnt média-fenegyerekre. Mondhatjuk, körülbelül akkora kutatómunka volt ez, mint Tvrtko számára rátalálni a trianoni szerződésre. Két dolog derült ki: valójában el sem tűnt, Londonban előadást tart magyarok százainak, továbbá hogy ragaszkodik hozzá, a gyerekei magyarként nőjenek fel. Ennyit tudhattunk meg, majd Sváby azzal ijesztgette a nézőt, hogy fogunk még hallani a Heti Naplóban Tvrtkóról.

De ezúttal nincs Tvrtko, nem is erre gondolt az egykori TV2-s a bicskanyitogatással. Jóval inkább arra a döbbenetes hatásvadászatra értette, ami a Heti Napló egyre látványosabban jelen lévő stíluseleme. Látszott ez a korábbi egészségügyi riportban is, de harmadjára még kevésbé fogták vissza magukat. Sorjáztak is hát az ehhez hasonló beharangozók: „Mire pocsékolja el az önök kötelezően befizetett tagdíját a magát nemzetinek nevező magyar agrárkamara?” Ami sajnálatos, mert a jelzőhalmozás nélkül is valóban felháborító dolgokat mutatnak itt, vagy az EU-s pénzek nem hatékony felhasználásáról szóló blokkban. Az érdem Benyó Rita és Török Réka riportereké: látszik, nagy munkát fektettek bele, hogy a túl általános témákból kihozzanak valamit. Nem könnyű pedig ez, talán érdemes is lenne nem úgy nekifogni, hogy na, akkor készítsünk egy tízperces részt a magyar egészségügyről.

De a műsor alapelemének számító demagógia ezt, továbbá a valóban bicskanyitogató kérdések szavazásra bocsátását kívánja. A második adásban például rákérdeztek, szükséges-e az egészségügy átalakítása, a harmadikban pedig, van-e korrupció az uniós pénzek felhasználásánál. Ez utóbbira mondjuk még a parlamenti folyosón elkapott fideszes sem nemet mondana, hanem azt inkább: „Tegyenek feljelentést”. És hát meglepő módon jön is a szoros eredmény, 97 százalék szerint van korrupció. Fontos persze a véleménynyilvánítás, de még inkább, hogy a szavazók nyerhettek egy luxuspihenést a balatonkenesei Hotel Marina-Portban. Tudják, ahol mások is töltötték már álomhétvégéjüket, például 2010 előtt a Sulinet-Közháló közbeszerzési eljárásának előkészítésében részt vevő minisztériumi köztisztviselők, méghozzá Kóka János üzlettársának, Zsolnai Gábornak a meghívására. (Amint a Heti Válasz 2007-ben megírta a Kóka-sógor Lepp Gyulához tartozó szállodáról.) Félő, ők nem úgy jutottak még el oda, hogy SMS-ben megszavazták, van korrupció.

A műsor túlzásai azért is sajnálatosak, mert a felkészült riporterek alaposan járják körül az olyan témákat, mint az említett korrupció vagy az egykori TV2-s Naplóban is kedvencnek számító ittas vezetős sztorik. Novák András leszboszi riportja is fontos; az ígéret szerint fog ő még jelentkezni például Kurdisztánból is. Ezt a visszatérést már jobban várjuk, mint Tvrtkóét.

Felemásak tehát az érzéseink: lehangoló a demagógia vagy épp a dadogó, mondataiba belezavarodó Sváby erőltetése. Valamiért mégis ő lett óriásplakátokon eladható, miközben Benyó és Török, úgy tűnik, jobban kiérdemelnék ezt munkájukkal. De a mai médiahelyzetben legalább annak örülhetünk, hogy van hol dolgozniuk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.03.