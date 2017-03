Állami felháborodás egy videojáték miatt

Diplomáciai ügy lett a Ghost Recon nevű videojáték legújabb részéből. Bolívia berágott a fejlesztő Ubisoftra.

Kiverte a biztosítékot Bolíviában az Ubisoft legújabb konzoljátéka, a Ghost Recon: Wildlands. A Reuters híradása szerint a latin-amerikai ország kormánya már hivatalosan is panaszt nyújtott be, amiért Bolíviát egy, a drogbárók uralma alatt álló területként ábrázolják.

Carlos Romero belügyminiszter tájékoztatása szerint a panaszt eljuttatták a francia nagykövetnek, akitől azt kérték, hogy Párizs avatkozzon be, különben kénytelenek lesznek jogi útra terelni az ügyet. – Először diplomáciai úton próbáljuk megoldani, de ha nem sikerül, nem tántorodunk el – nyilatkozta a Reutersnek Romero.

Az ügyből a múlt héten lett perpatvar, a játék premierjét a franciaországi központtal működő fejlesztőcég, az Ubisoft keddre tervezi. (Elérhető lesz PC-n, Xbox One-on és PS4-en is.)

Az Ubisoft a bolíviai tiltakozás után sietősen kiadott egy nyilatkozatot, amelyben hangsúlyozza, hogy a játék is olyan, mint a mozifilmek. Fikció.

– Mint ahogy az összes Tom Clancy által fejlesztett játékunk, ez is a modern világban, a valóság által inspirált, de képzelet szülte szereplőkkel működik. Célja a szórakoztatás, semmi más. Bolíviát gazdag kultúrája és szép tájai miatt választottuk helyszínül – áll a nyilatkozatban.

A játék főszereplője egy különleges ügynök, akinek küldetése egy drogkartell felszámolása. A Wildland végső előtti – béta – verziója már 6,8 millió játékost vonzott, ezzel új rekordot állítva fel az Ubisoftnak.

Az utóbbi években a nyitott világú számítógépes játékok – amelyekben óriási, a fejlesztők által generált univerzumban szabadon kószálhat és ténykedhet a játékos – igen népszerűvé váltak. A jelenkorban játszódók között gyakran előfordul, hogy épp a hasonló viták elkerülése végett a fejlesztők a valóságot idéző, de elképzelt országokba helyezik a cselekményt. (Ilyen volt az Armed Assault sorozat is, amely komoly katonai szimuláció, de a cseh fejlesztő, a Bohemia Interactive az orosz–grúz háború után egy évvel megjelent, második részt például a képzeletbeli, de nagyon is valóságosnak ható posztszovjet országba, „Csernaruszba” álmodta meg. A harmadik rész szintén fiktív helyen, de igencsak aktuális helyszínen, a Földközi-tenger egyébként nem létező szigetein játszódik, a NATO és iráni, illetve más közel-keleti államok összecsapását szimulálva a 2030-as években.

Az Ubisoft azonban konkrét helyszínt választott, és hogy mi lesz az ügy vége, azt még nem lehet tudni. Az azonban biztos, hogy nem ez az első alkalom, hogy a latin-amerikaiakat sztereotípiák alapján ábrázolták egy videojátékban vagy éppen a filmvásznon.

A néger szakácsnő helyét a filmvásznon is átvették a latin-amerikai bejárónők

Hiába ők az Egyesült Államok legnagyobb létszámú kisebbsége, egy tavalyi felmérés szerint alulreprezentáltak a filmvásznon és úgy egyáltalán a filmiparban. A szerepeikben kevés a rájuk jutó szöveg, annak ellenére, hogy Amerika lakosságának 17 százalékát teszik ki. Az Nbcnews.com által idézett felmérés szerint a tizenegyezer (beszédet is kapó) szereplő csupán 5,8 százaléka latin-amerikai származású.

Ők is főként nők, akik nem kerülik el a beskatulyázást. Az afroamerikaiakat a latino nők váltották fel mint háztartási alkalmazottak vagy kisegítő személyzet. Ilyen volt például Jennifer Lopez szerepe is a Maid in Manhattan (Álmomban már láttalak) című filmben, amelyben egy szállodai szobalányt alakít. Lupe Ontiveros hollywoodi színésznő még halála előtt számolta meg, hogy összesen 150-szer játszott bejárónőt a filmvásznon.

Ha nem szolgálók, akkor pedig szexbombák. Ilyen Sofia Vergara a Modern családban, de Eva Mendez is alakított már csalfa csábítót, Eva Longoria pedig szintén a külsejét használta, hogy előrejusson a Született feleségekben.

Ami a férfiakat illeti, a latin szerető kifejezés mindenki előtt ismeretes, nem is szorul különösebb bemutatásra. Tehát szexuális tárgyként, esetleg kábítószer-kereskedőként, bandatagként és illegális bevándorlóként kapnak főleg szerepeket. Persze akadnak kivételek, akik kiléphettek a sztereotípiákból, de ők vannak kevesebben.

Persze abból is baj lehet, ha nincs latino szereplő egy játékban. Pár éve a Grand Theft Auto legújabb kiadása miatt háborogtak egyes felhasználók, amiért a korábbiakhoz képest nem választható latino karakter a játékban. Ráadásul a Los Angelesben játszódó sztori miatt ez elég valószerűtlenül is hat.

