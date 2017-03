Andy Vajna főzőcsatornája kigolyózta a TV Paprikát

Az Andy Vajna filmügyi kormánybiztos tulajdonában lévő TV2 Csoporthoz tartozó Chili TV-re cseréli szombattól az Antenna Hungária a fizetős MindigTV extra digitális földfelszíni platformon eddig elérhető TV Paprika csatornát – erősítette meg a 24.hu-nak pénteken Tóth András, az állami műsorszóró kommunikációs igazgatója. A portál szerint a TV Paprika a 48. legnézettebb hazai tévécsatorna, a Nielsen Közönségmérés műszerei alapján 0,3-0,4 százalékos közönségaránnyal rendelkezik, a Chili TV ehhez képest nem tudott bekerülni a Top 50-es listába.

Az ügy azért is érdekes, mert a TV Paprikát működtető AMC Networks beperelte a TV2-t, mert egy bírósági végzés alapján nem használhatná a Chili TV nevet. A médiavállalat azonban nem tett eleget a végzésnek, ezért bírósági végrehajtás van folyamatban a TV2 ellen. A 24.hu információ szerint az AMC Networks mellett a Chili TV is jogi lépéseket fontolgat. Az internetes videotéka szolgáltatás mögött lévő cég is azt vizsgálja, miként tud jogilag fellépni a kísértetiesen hasonló internetes végződést használó chilitv.tv-vel, a magyar gasztrocsatorna internetes oldalával szemben.