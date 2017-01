Andy Vajna megint kiszorította a Hír TV-t

Újabb szolgáltató forgatta fel a csatornakiosztását komoly felzúdulást keltve az előfizetők körében. A Dunántúl jelentős területét lefedő Tarr Kft. úgy döntött, kiveszi csomagjaiból a Discovery csatornáit, többek között a Discovery Channelt és a Eurosportot is. A cég ezenkívül a Hír TV nézőinek is tartogatott egy kellemetlen újévi meglepetést, a csatornát ugyanis a Mini csomagból a magasabb előfizetői díjjal járó Alapba tették át, így aki a továbbiakban is szeretné nézni a hírcsatornát, mélyebben a zsebébe kell majd nyúlnia. Nem akarják persze hírek nélkül hagyni a fogyasztókat, hiszen az Echo TV továbbra is része az olcsóbb csomagnak. Mint ismert, a csatornát Széles Gábor a közelmúltban adta el Mészáros Lőrincnek.

A Tarr Kft. jelenleg több mint 200 település (Zala, Vas, Tolna, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Fejér megye területén) mintegy 100 ezer ügyfelét szolgálja ki kábeltelevízió-, internet- és telefonszolgáltatással, a változtatások tehát rengeteg háztartást érintenek.

Nem is várattak sokat magukra a nézői reakciók. A bejelentést követően a dühös előfizetők a cég Facebook-oldalán mondtak véleményt a döntésről, nem kímélve a szolgáltatót. – Mélységesen fel vagyunk háborodva, pofátlan döntés született – írta egy néző. Más arra hívta fel a figyelmet, hagyhattak volna legalább egy kis időt, hogy eldőljön, a Eurosport és a Discovery helyére rakott új csatornák milyen nézettséget produkálnak, és csak utána elgondolkodni a cserén. Sokan a német focibajnokság, a Bundesliga eltűnése miatt borultak ki, hiszen a Eurosport kizárólagos közvetítési joggal rendelkezik, a német foci rajongói így biztosan kedvenc ligájuk nélkül maradnak. Mások a téli sportok és különösen az olimpia közvetítésének kiesését fájlalták. És természetesen a Discovery nézői sem hagyták szó nélkül a döntést.

A dühös hozzászólásokra a cég közleményben válaszolt. Mint írták, „a csatornakiosztás-változtatás több szempont alapján véglegesedett. Egyik szempont, hogy a csatorna tulajdonosával meg tudtunk-e állapodni az elosztásra vagy sem, a másik, hogy a csatornák tartalmát tekintve milyen visszajelzéseket kaptunk az évközi felmérésünk során. Ezek együttes figyelembe vételével a fenti 2 csatornától meg kellett válnunk, de helyettük színesedett kínálatunk a BBC Earth, History, RTL Spike és még sok más csatornával. A Discovery és Eurosport rajongóknak valószínűleg a TV2 csatornái kevésbé érdekesek, viszont Előfizetőink jelentős részének igen, hiszen év közben sokan kerestek meg bennünket, hogy ezeket mindenképp osszuk el kínálatunkban.”

Ezzel a levéllel egyértelművé vált, amit korábban is sejteni lehetett, vagyis hogy a Tarr Kft. is beállt a sorba és igyekszik helyet csinálni Andy Vajna filmügyi kormánybiztos állami pénzből vásárolt tévéje, a TV2-csoport csatornáinak.

Korábban a Telekom is megpróbálkozott ezzel, ám ott a népharag elsöpörte az átalakításra vonatkozó terveket. November elején írtuk meg, hogy a Telekom kiszórja a Fox International Channel összes csatornáját, egyebek mellett a Foxot, a National Geographicot, a Sky Newst. A kínálatból kikerült adók helyére éppen a TV2-csoport csatornái kerültek be. Az összes, vagyis még az olyan nézőmágnes csatornák is, mint a Chili TV, a Humor+ és a Kiwi TV. A Telekom természetesen cáfolta, hogy Andy Vajna miatt szórták volna ki a Foxot, de ez a fogyasztókat nem igazán győzte meg, a cég Facebook-oldalát órák alatt dühös kommentek tízezrei borították el. A felháborodást látva a Telekom gyorsan meghátrált, és bejelentették, minden marad a régiben.

A nagy hátraarc ellenére decemberben újabb szolgáltató döntött úgy, helyet csinál a TV2-csoport adóinak. Ahogy beszámoltunk róla, a 70 ezer előfizetővel rendelkező PR-Telecom január 1-től nem sugározza tovább a Hír TV adását, és a hírcsatorna mellett másik hat – többségében külföldi tematikus – adót is töröl a kínálatából. Ám összességében még így is bővítenek, hiszen 14 új csatornával kedveskednek a nézőknek. Ezek között hat (FEM3, Kiwi TV, Zenebutik, Chili TV, Humor+, Mozi+) Andy Vajna érdekeltségébe tartozik. És ha ez nem lenne elég, két pornóadónak is szorítottak helyett a csomagjaikban. A véletlenek szerencsétlen összjátékaként a PR-Telecom sok szállal kötődik Mészáros Lőrinchez.

A felforgatott csatornakiosztások ügyében a fogyasztók nem sok mindent tehetnek. Az adók kiszórása miatt nem lehet felmondani a szerződéseket, amelyekben a szolgáltatók mindig biztonságosan körülbástyázzák magukat, kiemelve, hogy a változtatások nem adnak alapot a szerződésbontásra. Aki hűségidőt írt alá, nem mehet új szolgáltatóhoz, ráadásul nem is minden területen lehet válogatni a kedvezőbb feltételeket kínáló cégek között. Nem marad más tehát, mint a bosszankodás. És Andy Vajna csatornái.