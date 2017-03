Andy Vajna uralhatja a vidéki rádiós piacot

A rendszerváltás utáni időszak legnagyobb átalakulása várhat a helyi rádiók piacára Magyarországon: a rádiósok attól tartanak, hogy a kormányközeli médiabirodalom még a 2018-as választás előtt be akarja darálni a helyi adókat is, hiszen ez az egyetlen terület a magyar médiában, ahol még nincs megkérdőjelezhetetlen fideszes fölény – írja a 444.

A portál szerint most évtizedes múltú, piacvezető vidéki rádiók bukhatják el régi, bejáratott frekvenciájukat, és a semmiből előlépő, rádiózásban járatlan, Fidesz-közeli cégek indulnak ellenük. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa mondvacsinált indokok miatt dobálja ki a régi rádiók pályázatait, és az új cégeket a szakma nagy része Andy Vajna strómanjainak tartja, a céljuk pedig annyi, hogy hálózatba kapcsolják a Rádió 1 műsorát minél több településen – teszik hozzá. A 444 azt írja, a 2018-as választási kampányra a fideszesek már mindenképp országos elérésű kereskedelmi rádióval akarnak ráfordulni.

Gyanús körülmények

A portál szerint több helyi rádió is azzal szembesült az elmúlt hónapokban, hogy amikor újra akarta pályázni a lejáró frekvenciáit, új alapítású, a rádiózásban tapasztalatlan cégek indultak el vele szemben, és a pályázatok nemritkán furcsa kizárásokkal értek véget.

A tizenhat éve működő, Zala megyei Helikon Rádió például három helyi frekvencián – egy keszthelyin, egy nagykanizsain és egy zalaegerszegin – sugároz, ezek közül idén nyáron lejár a keszthelyi és a nagykanizsai engedélye, melyeket jelenleg is pályáztat a Médiatanács. A Helikon mindkét frekvenciára adott be pályázatot, és mindkét helyen elindult a Helikonnal szemben egy-egy nem Zala megyei cég is. A 444 információi szerint azonban a médiatanács alaki okokra hivatkozva kizárta a Helikon Rádió mindkét pályázatát. A Helikon fellebbezett a döntés ellen, nem tudni, hogy ennek lesz-e eredménye. Ha nem, akkor a frekvenciákat a másik két pályázó viheti:

Keszthelyen az LB Rádió nevű cég, amelyet 2017 januárjában – a frekvenciapályázat kiírása után – alapított Litter Zsuzsanna és Bíró Balázs ügyvéd, akik Budapesten tartanak fenn egy médiaügyekkel is foglalkozó ügyvédi irodát. Mindkettejüknek volt közös érdekeltsége Belénessy Csabával, a Magyar Távirati Iroda 2012-ben nyugdíjba vonult, Fidesz-közeli igazgatójával. Bíró személyesen is jóban van Belénessyvel, sőt a KanizsaPress szerint Németh Szilárd rezsibiztost is képviselte már. A 444 szerint Andy Vajna személyesen is járt Nagykanizsán, hogy a városvezetéssel vacsora keretében leegyeztessék a frekvenciák sorsát.

A nagykanizsai frekvenciáért a DTM Media Hungary Kft. nevű cég indult el, ennek sincs rádiós tapasztalata. Annyiban kötődik Nagykanizsához, hogy 2014-ben a város akkori polgármestere, az azóta az NGM munkaerőpiaci államtitkáraként dolgozó Cseresnyés Péter 9,9 milliós szerződést kötött vele, hogy „a városi kerékpárkölcsönző rendszerrel kapcsolatos szemléletformáló tevékenységet” végezzen. A társaság 2014 végén kapott a várostól még egy hasonló megbízást, akkor 17,6 millióért végezhetett úgynevezett „soft” tevékenységet egy városrehabilitációs projektben – írják.

Hasonló helyzetbe kerülhet a paksi Fortuna Rádió is, ellene szintén egy olyan cég indult el a frekvenciáért, amelyet a pályázati kiírás után alapítottak, viszont ebben a versenyben mindkét pályázót kizárták. A Fortuna Rádió tulajdonosai, Strasszer Andrea és Strasszer Tamás azt mondták, valóban elírtak a pályázati dokumentációban egy 6000 forintos tételt, de ilyen esetekben a médiatanács általában nem kizárni szokta a pályázókat, hanem pontosítást kér. Ráadásul az elírást a tanács csak azután tette szóvá, hogy már értesítette a Fortuna Rádiót a pályázat befogadásáról és alaki elfogadásáról. Strasszerék azt mondják, hogy még az elírással is szívesen versenyeztek volna, már csak azért is, mert a másik cég pályázatából világosan kiderült, hogy ellenfelük a legalapvetőbb fogalmakkal sincs tisztában. A Fortuna Rádió vezetői szerint egyébként az ellenfelük szintén a helyi Fidesz vezetőihez kötődik – teszi hozzá a 444.

A Fortuna Rádiónál most azon drukkolnak, hogy írjanak ki júniusig egy újabb pályázatot, mivel ha ez nem történik meg, június 23-án megszűnik a frekvenciajogosultságuk. Mivel a Rádió 1-nek már van egy frekvenciája Pakson, a Fortuna elhallgatásával Vajna csatornája kerülne előnybe, hiszen nemcsak hogy a városban nem maradna helyi rádió, de a Rádió 1 maradna az egyetlen helyi szórású kereskedelmi adó is, ahol hirdethetnek a helyi vállalkozások.

A 444 hozzáteszi: forrásai szerint a legfurcsább az, hogy a Magyarországon működő helyi rádiók többsége inkább jobboldalra hajlik vagy egyenesen fideszes. Az országos politikába a helyi műsorszolgáltatás szinte semennyire nem szól bele, nem nyilvánít véleményt, az állami Magyar Távirati Iroda híreit dolgozzák fel, és az állam eddig is viszonylag könnyen helyezett el hirdetést ezekben a rádiókban.