Az Origo megvette a Travelót

Az utazási oldalt kiadó cég az Indexet is birtokló CEMP-től kerül át a kormányközeli Origo-New Wave-hez. Személycsere nélkül zajlik az átköltözés – írja a Kreatív. Cikkükben kiemelik, hogy az Origo saját, utazással foglalkozó rovata mellett a médiacsoporthoz tartozó We Love Budapest és We Love Balaton révén, illetve a Szeretlek Magyarország portál értékesítési partnereként már korábban is benne volt az utazás témakörében. A Travelo.hu-t és az Ongo.hu-t is kiadó Confhotel-Net Kft. akvizíciójával pedig tovább erősítenék a turisztikai piaci pozíciójukat – derül ki az Origo-New Wave a Kreatívhoz eljuttatott közleményéből.

hirdetés

A 14 éves múlttal rendelkező cég a CEMP portfóliójából az értékesítési ügymenet lezárása után, rövid integrációs folyamatot követően kerül át új tulajdonosához.

Idekapcsolódó hír, hogy a turizmusban a kormány holdudvara fokozatosan egyre nagyobb szerephez jut. Az ágazatot az idei évtől új és önálló állami hivatal – a Magyar Turisztikai Ügynökség – felügyeli, amely információink szerint az eredetileg szigorúan szakmai szervezetként működő szállodaszövetségre is nyomást próbált gyakorolni.

hirdetés