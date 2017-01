Bayer Zsolt a Magyar Időknél

Távozik a Magyar Hírlaptól, és a Magyar Időkhöz igazol Bayer Zsolt publicista.

A hírről a Magyar Idők online kiadása számolt be, egyben közölték, hogy Bayernek újabb műsora lesz az Echo TV-n is.

A televíziót nemrég vette meg Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és üzletember a Magyar Hírlapot tulajdonló Széles Gábortól. A tranzakciónak ugyanakkor áldozatai is vannak, az Arcképpel ismertté vált Kadarkai Endre munkájára nem tartott igényt az új tulaj.

Mészáros január elején bejelentette, hogy a Nap TV egykori, Angol utcai székhelyére költözteti a frissen megvásárolt televízióját.

A fideszes polgármester egyébként az Echo mellett közel került más médiumokhoz is: a Mészároshoz közel álló Opimus vette meg a Mediaworksöt, így számos vidéki napilapot és a Nemzeti Sportot is. Mészáros ugyanakkor tagadta, hogy közel állna hozzá az Opimus, de a kapcsolatot egyértelműen kimutatta többek közt a Heti Válasz is.