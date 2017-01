Egy stúdióban a farkasokkal

Motiváló az a gondolat, hogy otthonukban, a talán még pizsamában éppen hogy csak ébredező emberek velük indítják a napjukat – így tekint munkájára Turda Adrienn, a Hír TV Reggeli járat című magazinjának egyik műsorvezetője és szerkesztője. Azokon a napokon, amikor ő teszi fel a kérdéseket a meghívott vendégeknek, hajnali fél négykor kezdődik a munkanapja. Az aktuális témákból már nagyrészt előző nap felkészül, az Érdről Budapestre tartó úton azonban a kocsiban még meghallgatja a legfrissebb híreket, a szerkesztőségbe beérve jöhet a smink, hat előtt tíz perccel pedig indul az élő adás.

A műsorvezető nem tagadja, hogy a korai felkelés embert próbáló feladat, és sokszor a családi életet is megzavarja, ám szerinte ennek a műfajnak is megvan a maga szépsége. Például a stúdióban a hajnali órákban összegyűlő kollégákkal kifejezetten harmonikus és családias a hangulat, ez pedig a műsoron is meglátszik. Nincsenek kötött szövegek, adott esetben a híradóblokk és időjárás-jelentésért felelős kollégával adás közben is kicserélik a gondolataikat, és gyakran hoz humoros helyzeteket a magazin széles témaspektruma.

Előfordult például, hogy műsorvezetőként Turda Adriennek virágokból készült étkeket kellett kóstolnia, vagy barátkoznia kellett a veresegyházi medveotthonból érkezett farkasokkal. Egyébként ez utóbbi azért is volt számára kihívás, mert bevallása szerint kicsit eleve fél az állatoktól, és arra számított, hogy a behozott farkasok sokkal kisebbek lesznek, mint amilyenek érkeztek.

– Tűkön ültem, mire elkezdődött az adás, és végig látszott rajtam, hogy izgulok. Bevallom, akkor nagyon vártam, hogy leteljen a műsoridő – idézi fel az esetet.

Hozzáteszi ugyanakkor, hogy azóta több ízben is hoztak már be állatokat a Reggeli járatba, és mindig helytállt. Kifejezetten jó élmény volt például, amikor egy mozgássérültek megsegítésére kiképzett terápiás kutya volt a stúdióban, de azzal is megbirkózott, amikor nemrég egy szakállas agámával találta szemben magát.

A műsor két blokkból áll. Az első politikai, míg a második különböző közéleti, többek közt kulturális és egészségügyi témákkal foglakozik. Rendszerint egy műsorba hat beszélgetőpartnert hívnak meg. Kérdésünkre, előfordult-e már, hogy egyik-vagy másik meghívott vendég elaludt, a műsorvezető arról számol be: meglepő módon ilyenre összesen egy-két alkalommal volt példa, de a nézők ebből nem érzékeltek semmit, mivel a szerkesztők gyorsan megcserélték a beszélgetőpartnerek sorrendjét. Persze sokszor látszik a vendégeken, hogy egy kicsit még álmosak, de kapnak egy finom kávét, és kezdődhet a műsor.

Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

A Hír TV-nek sokáig egyébként egyáltalán nem volt reggeli műsora. A Reggeli járat másfél éve indult el, tavaly ősszel pedig teljes struktúraváltáson esett át. Jelenleg Turda Adrienn mellett Farkas Krisztina, Heer Orsolya és Teszári Nóra váltják egymást a műsorvezetői székben. A közönség visszajelzéseivel kapcsolatban a műsorvezető elmondja, sokan keresik meg őket levélben és telefonon, de a legtöbb visszacsatolás a Facebookon keresztül érkezik. Igaz, nem mind pozitív, de sokan írják, hogy tetszik nekik a műsor.

Ami pedig szerinte ennél is fontosabb, hogy kérdéseikkel, meglátásaikkal hozzájárulnak a nézők a Reggeli járat fejlesztéséhez. Személy szerint ő például minden egyes bejegyzést elolvas, és többször előfordult már, hogy a nézők által felvetett kérdéseket később adásban is feltette.

– Itt a közönség partner. Nagyon fontos számunkra, hogy mit gondol a műsorról, hiszen mi az ő szemszögéből igyekszünk körüljárni a témákat. Az a cél, hogy azokat a kérdéseket tegyük fel, amelyeket ők is feltennének – mondja Turda Adrienn. A legtöbb visszajelzés az egészségügyi témákra érkezik. Részben mert sokaknak van olyan történetük a magyar egészségügyi rendszerrel kapcsolatban, amit szeretnének megosztani. Részben pedig afelől érdeklődnek, hol lehet az adott műsorban bemutatott kezeléshez hozzájutni.

Turda Adienn rutinos műsorvezető. Húszéves korában került a média világába, s azóta számos területen próbálta már ki magát. Először egy kis kábeltelevíziónál, ahol elsősorban kulturális témákat dolgoztak fel, majd a közszolgálati televízióban dolgozott a Hét című politikai heti műsor riportereként, ezzel egy időben szerkesztette a határon túli híradót is. Ez utóbbi kifejezetten közel állt a szívéhez, mivel maga Beregszászon született, és tizenhárom éves korában költöztek át Kárpátaljáról Budapestre a családjával. A Hír TV-nél a csatorna 2002-es indulása óta dolgozik, s már számos műsort vezetett, de a Lánchíd Rádió adásaiban is megismerhették a hangját a hallgatók. Egyébként az Eötvös Loránd Tudományegyetem népművelési szakán végzett, és sok szempontból úgy érzi, a munkája éppen arról szól, amit az egyetemen tanult. Hiszen műsorvezetőként és szerkesztőként éppen az a célja, hogy új ismeretekkel lássa el a nézőket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 17.