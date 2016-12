Elnapolták a dortmundi terrort

Hajnali négy óra körül két rendőrjárőr gyanús alakra lesz figyelmes Dortmund belvárosában, a Westfalen Bank közelében. A megérzésük jó, a szerencséjük nem: tűzpárbajba keverednek, amelyben egyikük a helyszínen életét veszti, míg a másik a kórházba szállítás közben hal bele a sérüléseibe. A feltételezett elkövető, Muhammad Hövermann a bankfiókban elbarikádozza magát, és sikeresen tartja sakkban a nagy erőkkel kiérkező rendőröket és kommandósokat: kilőni sem lehet, ugyanis bombamellényt visel, s azzal fenyegetődzik, hogy felrobbantja magát.

Így kezdődik a népszerű német krimisorozat, a Tetthely következő dortmundi epizódja, a Roham, amelyet a német tartományi köztévéket tömörítő ARD – a BBC után Európa második legnagyobb közszolgálati médiuma – eredetileg január elsején mutatott volna be, ám különösebb hezitálás nélkül mégis lefújta a premiert. A német krimirajongók pedig Faber felügyelő és Bönisch párosa helyett Stellbrink felügyelő és Lisa Marx duójának újabb, droggal és gyilkossággal fűszerezett saarbrückeni esetét, a Fiúk és apákat izgulhatják végig újév napján.

Az ARD döntése különösebb magyarázatra nem szorul, mégis teli vannak vele a német sajtóorgánumok a legkisebbektől a legnagyobbakig: a televízió vezetése a berlini merényletek áldozataira gondolva nem akarta újév napját egy olyan epizóddal ünnepelni, amelyben radikális muszlim terrorista, ráadásul potenciális öngyilkos merénylő az egyik főszereplő. December 19-e, a berlini támadás napja, amelyben 12 ember meghalt, 53 ember pedig megsebesült, ugyanis túl közeli, fájdalmas sokk. Ráadásul a kamionnal a berlini adventi vásár látogatói közé hajtó Anisz Amri Milánó külvárosában épp a hajnali órákban keveredett két rendőrjárőrrel tűzharcba. Az ARD múlt év őszén, a párizsi merényletek után már hozott hasonló döntést: természetesen a német filmsztárral, Til Schweigerrel felvett, terrortámadást bemutató két hamburgi epizódot később levetítették – ahogy a Roham premierjét is csak néhány héttel tolták későbbre.

A Tetthely 1970-ben indult az egykori NSZK-ban, idén novemberben mutatták be az 1000. epizódját, s bizonyos szempontból túltett a Helyszínelőkön is: míg a Las Vegas-i rendőrök munkáját bemutató amerikai sorozat mellett „mindössze” három spin-offot indítottak el, a Tetthely rendőrei jelenleg harminc német – plusz két svájci és egy osztrák – városban kergetik a bűnt. Egy-egy rész forgatására akár egy hónap is elmegy. Egy több mint ezer epizódot megélő sorozat fontosságát nem is kell nagyon hangsúlyozni, de a számok nyelvén: a legutóbbi, hagyományosan a karácsony másnapján bemutatott részt több mint 6,7 millióan nézték végig, hétszázezerrel többen, mint a romantikától csöpögő Álomhajót.

Pedig egyes német kritikusok szerint az ünnep meghittségébe egy szokatlanul kemény, a müncheni koldusmaffiát bemutató történettel trollkodott bele az ARD. Több lap kifogásolta is, hogy az idei év túl kegyetlen volt a Tetthely univerzumában: 37 epizód alatt 162-en haltak meg a képernyőn, volt olyan rész, amelyben 26 embert küldött a másvilágra a forgatókönyvíró, míg máskor megelégedett „csak” 21-gyel. (A legvéresebb epizódok éve 2014 volt: A fájdalomban születettben 51-en haltak meg, a Fejpénzben 19-en.) A novemberben, az 1000. rész tiszteletére közzétett statisztika alapján 2280 halott szerepelt eddig a krimisorozatban – azaz epizódonként 2,3 az áldozatok átlaga –, a legtöbb áldozatot lelőtték. A legnézettebb részt 8,3 millióan látták. Ennél többen már csak egy-egy fociközvetítést néznek a németek.

A fájdalomban született című, 51 halottat követelő rész trailere:

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 29.