Két teljes beszélgetés, 15 perc. Ennyinek kellett eltelnie a TV2 műsorában, hogy Pachmann Péter és Szabó Dóra műsorvezetők rá merjenek kérdezni Hujber Ferencnél: szórakozik velük, esetleg szívott-e valamit? Mi sem lehet ennél beszédesebb. A kormányközelivé tett csatornán a Mokka házigazdáinak ennyi időre volt szükségük, hogy az egyetlen releváns kérdést feltegyék a Valami Amerika egykori sztárjának. A kérdést, amelyen azóta gondolkozott mindenki, hogy a színész elkezdte fejtegetni, Jézus egy színész volt, és egy tízéves kisfiú halt meg helyette. – Ferenc, minden rendben? – kérdezné az átlagember. – És erre hogy jöttél rá? – kérdezte Pachmann Péter.

hirdetés

Hujber ezután kora Stohl Andrásának nevezte Krisztust, majd hozzátette, a megfeszítése baleset volt. A TV2 műsorvezetői minderre úgy reagáltak, mintha csak éjjel egykor a fővárosi Blaha Lujza téren ülnének, és egy különös tekintetű figura telepedne melléjük. Zavartan bevonódtak a sztoriba, majd másnap ismét a színész mellé telepedtek, és kérték, folytassa történetét. Pechjük volt, Hujber újabb vízióiba kezdett bele, szólt fehér és fekete királyról, Pápai Jociról, Eurovízióról és a függöny mögül előbukkanó Palya Beáról. A teljesen összezavarodott Pachmann egyszer jött csak lendületbe: amikor Hujber már arról beszélt, hogy Orbán Viktor a magyarok királya. – Figyelj, ha politikát hozol bele, le kell kevernünk – váltott keményre a műsorvezető. Érthető, nem? Őrület mehet, összefüggéstelen látomások jöhetnek, de csak semmi politika.

Pedig hát a Mokkába járnak politikusok, a napokban volt például a momentumos Fekete-Győr András és a fideszes Kósa Lajos is. A kormányzati kommunikációt egy ideje felerősítő csatornán Pachmann dolga nem könnyű, mert ő továbbra is maradna az emberarcú, jó fej riporter szerepében. Mindez a momentumos beszélgetésben látszott a leginkább. Létrejött az a bizarr szituáció, hogy Pachmann kénytelen volt feltenni a sablonkérdéseket, olyanokat, hogy hát miért „gyurcsányoznak”, amikor a DK-sok jóban lennének velük. S közben próbált bevágódni, magyarázta, hogy nem propagandatévében dolgozik, és a Tényekben is tisztességes embereket találunk. A helyzet akkor lett a legkínosabb, amikor egy kérdésénél rögtön magyarázkodott: ő Kósa Lajosnak is felvetette, nem túl elegáns folyamatosan „sorosozni” az úgyis vesztes helyzetből induló Majtényi Lászlóval kapcsolatban.

Ezt egyébként el kell ismernünk, látva a Kósa-beszélgetést. Egy mindenben alákérdező riporterhez képest és a TV2 mostani színvonalát látva ez is valami, jegyezhetjük meg. Csak hát a fideszes politikusnak ezenkívül olyan kérdések lettek feltéve, hogy mit is vár a Jobbiktól. Partiarc.hu, Simogatomacicát.hu – ironizált Kósa a Zsúrpubi portálról szólva. A Fekete-Győrnél kőkemény Pachmann reakciója minderre a szabadkozás volt. – Mindjárt vége a műsoridőnek, tudom, hogy értelme sem volt így felkelni – aggódott a politikus úr drága idejéért. Mindezeket látva pedig nem is csodálkozhatunk a Hujber-beszélgetéseken. Kormánypárti politikus? Mondja csak a magáét. Ellenzéki? Tegyük oda magunkat. De mi van, ha bejön valaki, és dől belőle a színtiszta értelmetlenség? A műsorvezető összeomlik, zavartan kérdezget, képtelen kezelni a helyzetet. Pedig világos lenne: ha Hujbernek tényleg baja van, nem szabad képernyőre engedni, ha pedig nincs, és csak médiahack az egész, akkor át kell venni az irányítást.

hirdetés

De itt már rég más irányít.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 17.