Gulyás Gergely: A TV2 Ungár Klára szintjére süllyedt

Gulyás Gergely a Pesti Srácoknak adott interjút, amely a magyar média helyzetének elemzésével indul. A Fidesz és a parlament alelnöke ekkor fejti ki, hogy lesújtó a véleménye Vona Gábor Jobbik-elnök TV2 általi lemelegezéséről. A riportot valótlannak, sértőnek és totális zsákutcának minősíti. „Ha Terry Black mond valamit, az eleve érdektelen, annak a konzervatív oldalon semmilyen hitele nem lehet, ha pedig még Zuschlag János is megerősíti, akkor biztos, hogy hazugságról van szó” – fogalmazott.

A jobboldali sajtóbirodalmak kiépüléséről, például „Schmitt” (sic!) Mária vagy Mészáros Lőrinc bevásárlásairól azt mondta: Magyarországon piacgazdaság van, hogy a Figyelőnek vagy az Echo TV-nek ki a tulajdonosa, azt nem az állam, hanem a polgári jog szabályozza, ha a vételi és eladási szándék találkozik, akkor elkerülhetetlen a tulajdonosváltás, függetlenül attól, hogy ez kinek tetszik és kinek nem. (Más kérdés, hogy e vételi és eladási szándékok, illetve egyáltalán képességek létrejöttére hogyan tudnak hatni a kormányzattal ápolt, avagy nem ápolt kapcsolatok; erre Gulyás Gergely már nem tért ki – a szerk.)

A politikus hozzátette: ha a médiumok elérését nézzük, akkor még mindig ellenzéki túlsúlyról beszélhetünk, a közelmúltbeli kormányközeli felületvásárlások ellenére is. Külön megtisztelő, hogy itt kiemelte lapunkat is, azt mondta: a két ellenzéki újságnak, a Népszavának és a Magyar Nemzetnek nagyobb a példányszáma, mint a Magyar Időké és a Magyar Hírlapé. Ebben csak az a különös, hogy a két utóbbi napilap esetében nem állnak rendelkezésre nyilvános adatok, hiszen a Magyar Hírlap példányszámát már évek óta nem auditálja az iparág által hitelesnek elfogadott Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség (Matesz), a bő egy évvel ezelőtt indult Magyar Időket pedig soha nem is mérték. Két kérdés merül tehát fel. Egyrészt: honnan van tudomása Gulyás Gergelynek nevezett újságok – egyébként üzleti titoknak is minősíthető – eladási számairól? Lehet, hogy szorosabb a kormányzat és e lapok kapcsolata, mint amilyennek egy egészséges demokráciában, szabad sajtóviszonyok közepette lennie kellene? Másrészt: ha szegény kormánypárti orgánumok ennyire rosszul állnak, akkor vajon mi az oka annak, hogy rendre állami hirdetésekkel tömik ki őket a közpénzt elvileg hatékonyan költeni hivatott szervek?

Ezekre sajnos nem kapunk választ az interjúból, viszont elhangzik még, hogy

Az interneten 80 százalékos a kormánykritikus portálok súlya;

a tévés piacon az RTL veri a TV2-t, az (egyébként egyre kevésbé kormánykritikus) ATV és a Hír TV pedig külön-külön is az Echo TV-t, együtt pedig a köztévével vannak pariban.

Mészáros Lőrinc vagy Garancsi István üzleteivel nincsen semmi baj; ám

a politikusi urizálás tényleg visszatetszést kelt, de nem a helikopterezés a legnagyobb probléma.

„Demográfiai okokból” is reméli, hogy az ellenzéki impotenciáról szóló híresztelések nem igazak;

„A Demokratikus Koalíció például olyan extrém módon szélsőséges, a jogállamra és a demokráciára létével is veszélyt jelentő párt, amely semmilyen demokratikus közmegegyezésnek nem lehet részese, illetve minden egyezség, szövetség, kompromisszum vagy együttműködés csak kevesebb lesz azáltal, ha Gyurcsányék is részei.”

Éppen ideje búcsút venni a politikai korrektségtől, ez történik például Trump győzelmével, meg az is, hogy végre nem lesz annyira ellenszenves az amerikai külpolitika, hogy sokan inkább Oroszországot tartsák rokonszenvesnek az USA helyett;

az EU-t meg kell és meg lehet reformálni, az elmúlt időszakban például sokat tettünk a „Willkommenskultur borzalmas ármánya” ellen;

ragaszkodnunk kell az identitásunkhoz.

Sok a szegény Magyarországon.

