Káosz az Origónál: megszűnt az Unikornis

Alig több mint fél évet élt az Origo kulturális és életmódmagazinja: az oldalnál dolgozó újságírók távoznak a kiadótól – írja a Kreatív Online.

hirdetés

A megszűnéssel most a főszerkesztővel együtt három alkalmazott és egy külsős újságíró távozik a kiadótól. Ezt György Bence, az Origo–New Wave tartalomigazgatója is megerősítette: „Az Unikornis szerkesztősége, úgy tudom, új vizekre evez, a három alkalmazott újságíró hamarosan távozik a cégtől. Munkájukat ezúton is szeretném megköszönni, a jövőbeli tervekhez pedig a cégcsoport nevében sok sikert kívánok” – mondta György Bence a Kreatív Online-nak.

A megszűnés okaként a cégcsoport új fejlesztési irányvonalait és az oldallal kapcsolatos fenntartási problémákat nevezték meg. „A 2017-re kitűzött tervek szerint elsősorban sport- és turisztikai szegmensekben kívánunk erősödni, valamint olyan fejlesztésekbe fogtunk, amelyek egyedülállónak számítanak a hazai piacon. Egy kevésbé rentábilis oldal üzemeltetése nem fér bele ebbe az üzleti modellbe – fogalmazott György Bence. – A portál vártnál alacsonyabb látogatottsága is indokolja a változást, de a cégvezetés és a szerkesztőség jövőbeli üzleti elképzelései és lehetőségei sem egy irányba mutattak” – fűzte hozzá.

A pontos megszűnés időpontja nem ismeretes, de az biztos, hogy az Unikornis önálló oldalként nem megy tovább. Az itt megjelenő életmód- és kulturális tartalmak „a jövőben a portfólió egyéb oldalain és az Origo rovataiban lesznek olvashatók” – írták.

Az MNO korábban beszámolt arról, az Origónál már az év elején több szerző is felmondott, február közepe és március másodika között viszont nyolc embert kirúgtak a szerkesztőségtől, köztük a korábbi hírturnus vezetőjét, több hírszerkesztőt és a sportrovatos Mártha Bencét is. Információink szerint az elbocsátásokat gazdasági okokkal magyarázta Gábor László hírfőszerkesztő, de a kirúgásokról szóló értekezleten azt is hozzátette, hogy nincs szükségük a szerzőkkel folytatott patetikus vitákra, együttműködő csapattal szeretnének dolgozni.

hirdetés

A sportrovat egyik márciusban elbocsátott munkatársa közölte, húsz év szakmai munkáját döntötte porba hetek alatt az Origo új vezetése, hazugsággyárat csinált a lapból, és örökre a mélybe taszította.