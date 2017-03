Kormányzati ostrom alatt az Orvosok Határok Nélkül

Az állítólag a magyar rendvédelmi erők által bántalmazott menekültek ügyében megszólalt a Nobel-békedíjjal is jutalmazott nemzetközi humanitárius szervezet, az Orvosok Határok Nélkül (MSF), és álláspontja nem illeszkedett tökéletesen a magyar kormány által terjesztett tételmondatok világába. Bár ne tette volna, hiszen így nem kisebb orgánum, mint a Magyar Idők volt kénytelen lerántani a leplet a báránybőrbe bújt, de „Soros Györggyel kapcsolatban álló” szervezetről. Megpróbáltuk reprodukálni oknyomozásuk folyamatát.

A cikk több megdöbbentő kijelentést is tesz, de most koncentráljuk csak erre: „Az MSF-nek a semleges humanitárius tevékenységen túlnyúló, politikai-gazdasági indíttatású lépései a világ több országában is ellenkezést váltottak ki. Emlékezetes, hogy a Sierra Leonéban 2014-ben kitört ebolajárvány kapcsán helyi szervezetek tiltakoztak az MSF jelenléte ellen, ugyanis találgatásokra adott okot, hogy pont a járvány epicentrumában helyezkedett el egy Soros György érdekeltségébe tartozó kutatóközpont, ahol biológiai fegyverekkel kísérleteztek, és az MSF orvosainak tevékenységét is gyanúsnak találták a helyiek” – írja a Magyar Idők.

hirdetés

A fenti idézet persze nélkülözi az állító mondatszerkezetet (és minden tényt, ami miatt esetleg felelősségre lehetne vonni a lapot), tele van „találgatásokra adott okot”-tal, „érdekeltségébe tartozó”-val és „gyanúsnak találták”-kal. Mi is igyekszünk ravaszul fogalmazni, amikor nem zárhatjuk ki, hogy egyes olvasókban a cikk olvasása után az a kép alakulhat ki, mintha bármi is bizonyítaná, hogy

az MSF semmi más, csak Soros György újabb hadoszlopa; Soros György biológiai fegyvert fejleszt; ez a Soros-féle biológiai fegyver robbantotta ki az afrikai ebolajárványt; illetve az MSF ebolajárvány idején mutatott aktivitása másról sem szól, mint a Soros-féle biológiai fegyver leplezéséről és/vagy elterjesztéséről.

Illetve a rendelkezésünkre álló adatok alapján azt sem zárhatjuk ki, hogy a fent vázolt kép nem áll távol a Magyar Idők szerzőjének szándékaitól és/vagy tévképzeteitől.

Minthogy a cikk nélkülözi a benne foglalt információk forrásainak megjelölését (mondjuk ez teljesen szükségtelen is lenne, hiszen az írás nem egy – teszem azt – kisdoktori disszertáció), így jobb híján megpróbáltuk mi magunk felkutatni azokat a híradásokat, amelyek valóságtartalmát gondosan mérlegelve a szerző megnyugtató módon megbizonyosodhatott azok hitelességéről. Hiszen – feltételezzük – csak olyan információkat ír le az újságba, amelyek igazak (vagy legalábbis igaznak véli őket). Jobb fogódzó híján a Google-hoz folyamodtunk, és egymás után beírtuk az Orvosok Határok Nélkül, a Soros György, az ebola és az összeesküvés keresőkérdések angol és francia megfelelőinek különféle kombinációit.

Az első (és legfontosabb) tanulsága e próbálkozásoknak az volt, hogy a keresés soha nem eredményezett egyetlenegy komolyan vehető médiumban megjelent cikket sem. Sehol egy CNN, egy New York Times, egy BBC, de még csak Fox News, Breitbart, al-Dzsazíra vagy Russia Today sem. E jelenséget akár magyarázhatjuk úgy is, hogy az előző hírszolgáltatók mind részesei a nagy összeesküvésnek, és gazdáik megtiltották nekik, hogy megírják az igazságot, de az sem elhanyagolható lehetőség, hogy mindannyian méltóságukon alulinak tartották, hogy az efféle visszataszító, szánalmas rágalmaknak a saját felületükön helyt adjanak. Persze azt nem állíthatjuk, hogy a Magyar Időkben leírt „gyanakvások” az ő fejükből pattantak volna ki, hiszen rengeteg helyen megírták már őket. Csakhogy ezek a források mind ismeretlenek által szerkesztett blogok, amelyeket forrásként én sem szívesen jelölnék meg.

Az Orvosok Határok Nélkül szervezet tette lehetővé ennek a képnek a bemutatását 2017. március 8-án, amely egy migránsnak a rendőrségtől a szerb–magyar határon elszenvedett sérüléseit mutatja be AFP

Ott van például a Birdflu666.wordpress.com [Madárinfluenza 666] URL-en elérhető blog, amelynek címe: Eugenika és járványok – A globalista populációredukáló tervek ellenében. Az ezen (és társain) közölt írások kísértetiesen egyeznek a Magyar Idők által vázolt „gyanakvással”. Ott is van Soros, biológiaifegyver-labor, MSF. De van egy érdekes különbség. A külföldi oldalakon Soros mellett szinte mindig feltűnik a Bill és Melinda Gates Alapítvány is mint a sátán másik manifesztációja (míg az Orvosok Határok Nélkül ritkábban játszik tevőleges szerepet, inkább afféle mellékszereplő). Nem értjük, hogy a magyar sajtóorgánumban miért mulasztották el leleplezni a Microsoft alapítóját és feleségét is Soros György és az MSF mellett. Majd ha a Microsoft is jobban felemeli a hangját a menekültek érdekében.

De nem csak ezt a magas labdát hagyták eddig lecsapás nélkül. Ha adhatunk tippet a következő nagy leleplezéshez, több oldalon is olvastuk, hogy Glenn Thomas, az Egészségügyi Világszervezet egyik szóvivője, aki biztosan rengeteget tudott a Soros-féle Sierra Leone-i biológiaifegyver-fejlesztésről, éppen azon a Malaysian Airlines-járaton utazott, amelyet az ugyancsak Soros György által gründolt ukrán kormány lelőtt (majd az oroszokra fogta az egészet). Az egész műveletnek pedig az volt az egyetlen célja, hogy elhallgattassák Thomast, aki éppen ki akart volna tálalni. Sajnos az itt közölt információk valóságtartalmát nem volt módunkban ellenőrizni, de erre nincs is szükség, hiszen megírta az internet, és akkor az úgy is van.

Ha kicsit félretesszük a keserű tréfát, és megpróbáljuk megvizsgálni, hogy honnan indíthatták el az összeesküvés-elméleteket, kevés sikerrel járhatunk. Nagyon valószínű, hogy a paranoid (vagy az olvasóik hiszékenységét gerinctelenül kihasználó) bloggerek a legkevesebb tény hiányában is három perc alatt összeállítanak egy ilyet a járványok, feketék, nemzetközi szervezet, Soros György (értsd: zsidó nagytőke), gyógyszeripar panelek szabad kombinációjával. Amint említettük, tényleges médiumot (a Magyar Idők kivételével) nem találtunk, amely egyetlen sort is szentelt volna ezen állításokra.

De még csak a cáfolatukra sem vesztegetett időt senki a Politifact.com tényellenőrző oldalt kivéve. Az sem tudott azonban sok érdekességet összeszedni a témában azonkívül, hogy kijelenti: semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy bármiféle biofegyverlabor lett volna Sierra Leonéban. Megkérdezték a Bill és Melinda Gates Alapítványt, amely annyit reagált a megkeresésre, hogy „már a feltételezés is abszurd”, és elmondta, hogy az UNICEF-en keresztül adott egymillió dollárt a nyugat-afrikai ebolaellenes intézkedésekre. A Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány – természetesen – ugyancsak cáfolt. A szóvivője szerint semmilyen labort, pláne biológiaifegyver-labort nem támogatnak Nyugat-Afrikában.

Az Orvosok Határok Nélkül szervezet által a kolera kezelésére létrehozott tábor a közép-afrikai köztársasági Longóban 2016. augusztus 16-án Fotó: Edouard Dropsy / AFP

Létezik egy Vírusos Vérzéses Láz Konzorcium nevű kutatási szervezet, amelyet számos gazdag (és az összeesküvés-hívő oldalakon gyakran „új világrendként” emlegetett fiktív szervezethez tartozó) ember támogat. Kutatói jelen vannak Nyugat-Afrikában, és a lassaláz, illetve az ebola ellen küzdenek – így akár ez is szolgálhatott az álhírek kiindulópontjaként. Igazgatójuk szerint semmilyen pénzügyi kapcsolatuk nincs Soros Györggyel, sem a Gates házaspárral. A Politifact.com láthatóan tényleg mindent megtett, hogy belehelyezkedve az efféle híreszteléseket terjesztők zavart tudatába, mégis találjon valamiféle kapcsolatot. És talált is: egyik genetikusuk, az iráni–amerikai (!) Pardis Sabeti (aki nő!) Soros-ösztöndíjasként végezte el a Harvardot, és a kutatásait részben a Bill és Melinda Gates Alapítvány pénzelte. Touché.

Érdekesség, hogy az Orvosok Határok Nélkül alapítója, Bernard Kouchner politikai értelemben abszolút konzervatív figurának számít, Nicolas Sarkozy elnöksége idején Francois Fillon külügyminisztere is volt 2007 és 2010 között. Vagyis a jelek szerint tényleg nem az ideológia, hanem a folyamatos harckészültség és lejáratás számít. Kouchnerrel egyébként interjút is készítettünk, amikor 2015-ben Budapesten járt, ezt ide kattintva olvashatja el.

De nagyon eltávolodtunk eredeti témánktól, attól, hogy megpróbálták a világ talán legnagyobb megbecsülésnek örvendő jótékonysági szervezetét, az Orvosok Határok Nélkült befeketíteni. A közmegegyezés szerint az MSF önkénteseinek (akik közül többen életüket áldozták az ebola elleni küzdelemben) gyors reakciója mentett meg minket annak idején egy kiszámíthatatlan pusztítást okozó ebola-világjárványtól. A 2014 decemberében írt, Gyógyító misszión Afrikában című cikkünkben bemutattunk egy olyan magyar doktornőt is, aki az MSF önkénteseként határozottan nem biológiai fegyvert fejleszteni, hanem embereket menteni ment Afrikába, a világ egyik legragályosabb betegségének fészkébe.

Persze az MSF-nek vannak konfliktusai, hiszen a hatékony közegészségügyi intézkedések nem tűrnek halogatást, sem kompromisszumokat. Sok donor megsértődik, amikor például – a New York Times riportja szerint – „Ez egy vicc!” felkiáltással utasítanak vissza tízezer felajánlott orvosi maszkot. Ennek hátterében az áll, hogy saját globális logisztikai hálózattal juttatják célba az ellátmányt, és az ebolajárvány idején nem tízezer, hanem havi 200 ezer maszkra volt szükségük. Az MSF már alapításakor is lázadt a fennálló rend ellen. A hatvanas években francia vöröskeresztes orvosok intettek be a világszervezet és a nigériai kormány szabályainak, és kormányzati felhatalmazás nélkül látták el az éhező lázadókat. Később kiléptek a szervezetből, és megalapították az MSF-et. Három éve 1,3 milliárd eurós, 91 százalékban civil forrásból származó éves költségvetésből gazdálkodtak. 2013-ban hatezer önkéntest küldtek misszióra összesen 67 országba, ahol további 30 ezer helyit alkalmaztak.

hirdetés

Eddig azt hitték, hogy érinthetetlenek, bármit megtehetnek. De most, miután rosszat mondtak a magyar kormány menekültellenes intézkedéseire, megrendítő erejű ütést kaptak a Magyar Időktől. Legközelebb majd engedélyt kérnek, mielőtt megszólalnak.