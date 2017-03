Mégsem titkolózott a TV2?

Nemrég járt körbe a sajtón a hír, miszerint a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) által minden évben felmért úgynevezett reklámtorta (a reklámköltések mérete és megoszlása a médiában) ezúttal egy szelettel kisebb lesz, a TV2 ugyanis nem szolgáltatott adatokat, így a televíziós szegmensről nem állnak rendelkezésre kellő információk. Ami mélyütéssel ér fel az iparág számára, hiszen a tervezéshez, a tisztánlátáshoz évek óta komoly segítséget jelentett a kimutatás. A 24.hu mindezt úgy interpretálta, hogy az Andy Vajna kormánybiztos tulajdonában lévő csatorna nem kívánta felfedni, mennyi bevételhez jut az állami ráfordításoknak köszönhetően. Erre a következtetésre azért juthattak, mert a tévés (és rádiós) „szeletekhez” adatokat gyűjtő, majd azokat a reklámszövetség rendelkezésére bocsátó Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) valóban külön kimutatást kért tagjaitól az állami költésekre vonatkozóan (azért, hogy „a felmérés a teljes televíziós reklámpiac méretén túl is támpontokkal szolgáljon az adatok, illetve trendek minél pontosabb értelmezéséhez”). Csakhogy, mint most a Kreatív című szaklap kiderítette, erre válaszolt is a csatorna.

hirdetés

Cikkükben a TV2 ügyfélkapcsolati és bevételért felelős igazgatójára, Zájer Attilára hivatkozva azt írják, a televízió visszakérdezett a MEME-nél arra, hogy pontosan mit értenek állami költésen: csak a Nemzeti Kommunikációs Hivatal alá tartozó intézmények ráfordításait, vagy a döntően állami tulajdonban lévő cégekéit is? Erre azonban nem kaptak választ (a MEME szerint a megkeresés el sem jutott hozzájuk), ezért a korábbi, az államtól származó bevételeket nem elkülönítő módszertan szerint küldték meg a számaikat, amelyeket viszont így nem lehetett beépíteni az új metódus szerint készülő reklámtortába.

Azt egyébként az egyesület számunkra is megerősítette egy közleményben, hogy minden tagjuk küldött adatokat, csak nem mindenki olyat, amilyet kértek.

A Kreatív ráadásul úgy tudja, a közszolgálati médiumokat összefogó Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sem szolgáltatott a piaci/állami bontást figyelembe vevő információkat.

Mi is elküldtük kérdéseinket a MEME-nek és a TV2-nek. A csatorna egyelőre nem válaszolt, az egyesület pedig ismételten korábbi közleményükre hívta fel a figyelmünket. Ebben a fentieken túl azt írják, hogy egyes részadatokat még nem kaptak meg, vagyis a gyűjtés még nem zárult le, így egyelőre nem áll módjukban megosztani az eredményeket. Tehát nem arról van szó, hogy nincs (és nem is lesz) tévés reklámtortaszelet, hanem – egyelőre – arról, hogy még nincs. Ők mindenesetre bizakodóak, amikor hozzáteszik: idén is sor kerül az előző évi televíziós reklámpiaci adatok ismertetésére. Erről több konkrétumot nem árultak el, de a Kreatív úgy tudja, hogy hamarosan szakmai egyeztetés kezdődik a hogyan továbbról.

hirdetés