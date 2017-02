Megszűnik a Barikád, Pörzséék befejezik

Megszűnik a Barikád, a Jobbikhoz köthető radikális hangvételű hetilap most csütörtökön jelenik meg utoljára – értesült a Magyar Idők. A kormánypárti lapnak ezt a Barikád főszerkesztője, Pörzse Sándor meg is erősítette. Elmondása szerint ennek elsősorban anyagi okai vannak: „A fenntartási költségek magasak, állami hirdetésünk nincs, és kevés az előfizető.” Azt azonban nem zárta ki, hogy online formában tovább működnek majd. Pörzse elárulta azt is, a megszüntetés nem az ő ötlete volt.

„A Jobbik pártalapítványa tavaly mintegy 18 millió forinttal támogatta a kiadást, most azonban a kuratórium úgy döntött, hogy célszerűbb ezt a támogatási összeget is az internetes nemzeti médiumok támogatására fordítani, így az Alfahír.hu és az N1TV fejlesztésére, hiszen így sokkal több olvasóhoz, nézőhöz jutnak el gondolataik, anyagaik – ezt már Szabó Gábor jobbikos pártigazgató mondta el a Magyar Időknek, aki a lap kiadóját sokáig támogató Gyarapodó Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke is. Szabó szerint csökkent a példányszám, állami hirdetési pénzek nem jöttek a laphoz, és a piaci hirdetők is elkerülték a Fidesz esetleges bosszúja miatt.

A Magyar Idők forrásai szerint a megszűnésnek azonban nem elsősorban pénzügyi okai vannak, hanem inkább ahhoz van köze, hogy a Jobbik megpróbál szakítani radikális múltjával.