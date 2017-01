Mészáros elköltözteti az Echo TV-t

A Nap TV egykori, Angol utcai székhelyére költözteti a frissen megvásárolt Echo TV-t Mészáros Lőrinc – jelentette be Felcsút polgármestere a Demokratának adott interjújában. Az épületet egyébként még a vizes vébére újították fel közel harmincmillió forintból. Mészáros szóban már meg is egyezett Gyárfás Tamással a vételi szándékról. Hozzátette, szerződés viszont még nem született. Arról, hogy miért vette meg a csatornát, úgy nyilatkozott: „kevés jobboldali tévé van ma Magyarországon, az Echo pedig ilyen, és rossz lett volna, ha anyagi problémák miatt elvész egy ilyen érték.”

Mészáros ismétli, nincs Opimus-részvénye

Az eddig Széles Gábor nagyvállalkozóhoz tartozó televízió székhelye jelenleg ugyanott van, mint a Magyar Hírlapé: a XIV. kerületi Thököly úton. Mészáros decemberben beszélt már újságíróknak a terveiről, akkor azt mondta: jó tévét, nézhető tévét, jobboldali tévét akar látni. Kérdésre úgy válaszolt, a médiumra támaszkodhat a Fidesz, de a miniszterelnöknek és a kormányzati kampány irányítóinak nem lesz beleszólása, „ez azért privát televízió”. Széles az eladáskor arról beszélt: a Fidesz–KDNP-hez legközelebb álló csatorna lesz az Echo TV.

A fideszes polgármester egyébként az Echo mellett közel került más médiumokhoz is: a Mészároshoz közel álló Opimus vette meg a Mediaworksöt, így számos vidéki napilapot és a Nemzeti Sportot is. Mészáros ugyanakkor tagadta, hogy közel állna hozzá az Opimus, de a kapcsolatot egyértelműen kimutatta többek közt a Heti Válasz is. A településvezető most is annyit mondott: „Csak ismételni tudom, amit korábban ezzel kapcsolatban elmondtam: egyetlen Opimus-részvényem sincs.”

A felnőttkorban köttetett barátság ritkán múlik

Felcsút vezetője beszélt most az Orbán Viktorhoz fűződő viszonyáról is. Elmondta: a futball kapcsán indult az ismeretség, s mélyült el aztán egyre inkább. „Ahogy teltek az évek, a barátságunk egyre mélyebb és szorosabb lett, amellett, hogy az akadémia kapcsán munkakapcsolat is létrejött közöttünk” – jelentette ki, kifejtve, hogy a családjaik is jóban vannak, és a felnőttkorban köttetett barátságok ritkán múlnak el.

Ugyan többször is írtak már arról, hogy Mészáros a kormányfő strómanja lehet, a polgármester most arról beszélt: ő csak egy vidéki polgármester, a nagypolitikába nincs beleszólása. Ehhez képest a Népszabadság végleges bezárásáról a hozzá közel álló Opimus döntött, az RTL Klub összesítése szerint pedig Mészáros Lőrinc és üzleti köre tavaly 225 milliárd forintnyi állami megbízást nyert el állami közbeszerzéseken. Mezőgazdasági, építőipari érdekeltségei vannak, s hozzá kötődik a tokaji Dereszla pincészet, valamint több szálloda is. Ezek irányítására a Hunguest Hotel tulajdonosát, Jászai Gellértet kérte meg.

Mészáros elmondta, ha a kormányfő Felcsúton jár, mindent észrevesz és véleményez: „azt is, ha az egyik pálya nincs megfelelően előkészítve, vagy nem záródik rendesen egy ajtó”. A magyar foci fellendítése szerinte a vártnál lassabban halad, de azért nem elégedetlen: az elmúlt tíz évben 481 akadémistát vettek fel, ma pedig 115 akadémista tanul náluk. Az NB I-ben eddig harmincan debütáltak tőlük – mondta. A mondottak ellenére ugyanakkor a Puskás Akadémia FC már visszaesett az NB II-be.

Mészáros megosztja a siker receptjét

Szóba került a felcsúti kisvasút is, amin szerinte tavaly októberig 23 ezer ember utazott. „Évi 10 ezer utast vállaltunk, szemben a liberális sajtóban emlegetett 100 ezres vállalással, vagyis már az első évben messze túlteljesítettük a tervet” – tette hozzá. Egyébként úgy vélte, nem igaz, hogy a helyieket zavarja a stadion megépülése, és hogy miatta sokan mennek oda. „Éppen fordítva van: örülnek, hogy van élet” – közölte.

Mészáros egyben megosztotta a siker receptjét is: elmondása szerint ő úgy jutott előrébb, hogy másfél-két évtizedig napi 18-20 órát dolgozott.