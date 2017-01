Nem folytatják az ATV-n a Magánszférát

Megszűnik az ATV-n a Magánszféra, a csatorna nem tudott megegyezni Péterfi Judittal a folytatásról. Minderről maga a műsorvezető számolt be Facebook-oldalán, a válást azzal indokolva: olyan kompromisszumokat kellett volna meghoznia, amiket nem tudott vállalni szakmailag. A Comment blog megkereste az ATV-t, ahol azt állították: a műsorvezető dupla költségvetést kért.

Péterfi a Facebook-posztjában azt hangsúlyozta: a műsor a tulajdona, a koncepció tőle származik, „a politikusok és a politikához közelálló emberek magánéletének ezen módon való bemutatása az én ötletem”. A műsorvezető szerint a Magánszféra elérte a célját, így most új otthont keres a műsornak. A tárgyalások már meg is kezdődtek – tette hozzá.

A Comment azt írta, hogy a Magánszféra helyére Frontember címmel érkezik egy új műsor, amit Jaksity Kata fog vezetni. Itt is ismert politikusok, üzletemberek, a tudományos élet képviselőinek életébe engednek majd bepillantást. Jaksity egyben az ATV Híradójában is látható lesz.

A Magánszféra már a tavaly szeptemberi első adásával nagy visszhangot váltott ki: akkor a műsor vendége Vona Gábor volt. Sokan felemlegették a csatornának: miközben korábban még bojkottálta is a Jobbikot, éles váltással már a hétköznapjait is bemutatták a nézőknek. A műsorban olyanok szerepeltek továbbá, mint Gyurcsány Ferenc, Juhász Péter, Szél Bernadett, Dúró Dóra, Hadházy Ákos vagy Kész Zoltán. Itt beszélt arról év végén Medgyessy Péter exkormányfő is: a Fidesz csak akkor győzhető le szerinte, ha az MSZP, a DK és a Jobbik összefog.