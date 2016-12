Németh Sándor értékrendje és a polipok az arcüregben

Mondhatnám, polgári csevej zajlott Andy Vajna és köztem – ezt még Németh Sándor állította a Magyar Narancsnak az elhíresült Nobu-béli találkozóról, amin Habony Árpád is megjelent. Feltehetőleg komolyan is gondolta, mert viccnek ez azért kicsit durva lenne. Legalábbis ha a polgári jelző egyik jelentését vesszük alapul, amit Gulyás Gergely is említett nemrég a Pesti Srácoknak: „a polgárság olvas és kritikus szemmel teszi ezt”. Nos, a Vajna- és Habony-féle sajtótermékek propagandahírei, -híradói pont nem erre apellálnak, de épp Némethet sem úgy ismerjük, mint aki kritikus, tájékozott polgárság megteremtésében járna élen. Olvashattuk egykor a szebb napokat látott Bartus László könyvét a Hit Gyülekezete visszásságairól, Németh önkényeskedéseiről. És nézhetjük szinte nap mint nap a vezető lelkész kedvenc műsorát, a 700-as klubot a gyülekezeti tulajdonban lévő ATV-n. „Filozófiai-spirituális-teológiai értékrendje közel áll hozzánk” – vallotta Németh augusztusban a Mandinernek. És valóban: hozzájuk közel, a kritikus polgársághoz már jóval kevésbé.

A CBN-féle műsort jelenleg Terry Meeuwsen és Pat Robertson fia, Gordon Robertson vezeti, az ATV-n pedig délután és hajnalban is van módunk ismerkedni a Némethhez közel álló politikai paranoiákkal, illetve spirituális értékrenddel. De mondhatnánk kuruzslást, sarlatánkodást is, bár ők inkább szeretik a pünkösdista-karizmatikus megnevezést. Félreértés ne essék, épp hogy nem a kereszténységgel van a probléma: jóval inkább egyes hívek kihasználásával, amit a legtökéletesebben ezek az üzletemberek űznek.

A december 27-ei adás rögtön jófajta telemágiával indult: megismerhettük Brendát, akinek tavaly autóbalesete volt, nyakmerevítőt kellett használnia. Semmi sem segített, de akkor bekapcsolta a 700-as klubot, amiben Gordon épp valakiért imádkozott, aki „jobb kezével fogja hátul a nyakát, és komoly sérülése van a jobb oldalon”. Ki más lett volna ez, mint Brenda, aki kiabálni kezdett, hálálkodni, rázni a fejét, és állítólag teljesen meggyógyult. Két hét múlva az orvos hívta, hogy jól sikerült a műtét, mire ő közölte, hogy nem volt műtét, csak csoda.

Utána egy fiatal lány mesél arról, hogy depressziós volt, wicca-varázslatokba kezdett. Zsályákat égetett, „szerettem volna valami erősebbhez tartozni, az ember szeret több és jobb lenni környezeténél” – halljuk, és már tudjuk, hogy hamarosan „szegedicsanádi” léptékű fordulatnak leszünk tanúi, csak épp most már a Robertson-szekta lesz a varázskönyv.

A december 28-ai adásban a karácsonyi jókívánság után Marilyn beszél az arcüregéből lefolyó váladékról, nehézlégzésről. Melegítőpárna sem segített, de akkor bekapcsolta a 700-as klubot, ahol Terry azt mondta: valakinek polipok vannak az arcüregében. A szokott képlet: Meeuwsen és Pat Robertson összeszorított szemmel, egymásba karolva távgyógyít a tévében, és hopp, egy újabb szegény áldozat máris besétált a kelepcébe. Már ha nincs épp ő is beszervezve, de hát higgyük el bemondásra, hogy Pat segített a sérült izmokon.

Polgári csevej? Ugyan. Polipok, amik csápjaikkal ártatlan embereket hálóznak be. Innen is üdvözöljük a Hit Gyülekezete és a kormány közeledését.

