Oprah Winfrey kínos információi izzasztják Trumpot

A legnagyobb nevek álltak sorban, hogy szerepelhessenek beszélgetős műsorában. Olyasmiket tud Amerika elitjéről, amit kevesen. És az információt nem fél használni. Producer, médiatulajdonos, színésznő és műsorvezető. Ő Oprah Winfrey.

Forró a talaj Donald Trump munkaügyi miniszterjelöltjének lába alatt. Aki a tüzet szítja, a világ egyik legismertebb tévés személyisége, Oprah Winfrey. A multimilliárdos médiatulajdonos szerint a jelölt, Andrew Puzder bántalmazta volt feleségét, aki erről még a kilencvenes években számolt be részletesen a The Oprah Winfrey Show-ban – igaz, anonimitását megőrizve. Ez ment adásba, de az eredeti – nem eltakart – felvétel Winfrey tulajdona, melyet be is nyújtott a Szenátusnak bizonyítékként. Az ügy hatására nem valószínű, hogy Trump kihátrál a jelöltje mögül, de az eset nem fog jó fényt vetni a férfira. Hiszen nem más, mint Oprah állt elő a bizonyítékkal.

Ruha krumplis zsákból

Az 1986 és 2011 között sugárzott The Oprah Winfrey Show a televíziózás történetének egyik legnézettebb beszélgetős műsora volt, heti átlag 40 millió nézővel. Oprah Winfrey pedig a legkedveltebb médiaszemélyiség a tengeren túl. Nem véletlen, hogy a Média királynőjének becézik és ő Észak-Amerika első és egyben egyetlen multimilliárdos színes bőrű nője.

Pedig Orpah Gail Winfrey élete nem luxus körülmények között indult. 1954-ben született Mississippiben egy tizenéves lányanya gyerekeként. Mivel sokan félreolvasták nevét, és a bibliai Orpah helyett Oprahnak hívták, később hivatalosan is megváltoztatta. Édesanyja, Vernita Lee egy módos háznál szolgált, édesapja, Vernon Winfrey pedig bányában dolgozott, majd a hadseregben teljesített szolgálatot.

Élete első hat évét anyai nagyanyjánál töltötte Amerika északi részén. Olyan szegények voltak, hogy sokszor krumplis zsákból készültek a kislány ruhái, amiért a többi gyerek csúfolta. Nagyanyja korán megtanította írni és olvasni, és Winfrey ötévesen már olyan szépen szavalt, hogy megkapta „A prédikátor” nevet a helyi templomban.

Hatévesen visszakerült anyjához, aki éppen a wisconsini Milwaukee-ban élt. Ekkortájt született meg Winfrey féltestvére, Patricia, aki 2003-ban hunyt el miután szervezete besokallt a túlzott kokainfogyasztástól. Winfrey anyja még egy lánygyereknek és egy fiúnak adott életet. Előbbit örökbe adta és Oprah csak 2010-ben szerzett tudomást létezéséről. Utóbbi, Jeffrey, 1989-ben halt meg AIDS miatti komplikációkban.

A tinédzser Oprah csak tizenhárom éves koráig bírta anyjánál. Elmenekült otthonából, amiben szerepet játszott az is, hogy nagybátyja, unokatestvére és egy családi barát is molesztálta. Tizennégy évesen szülte meg első és egyetlen gyerekét, aki nem sokkal a világrajövetele után meghalt. Erről sosem akart beszélni, de egy családtag eladta a sztorit a National Enquirer magazinnak 1990-ben.

Oprah később apjánál talált menedéket és végleg hozzáköltözött Nashville-be. Itt szigorú szabályok fogadták, de mint egy későbbi interjúban elmondta, hálás az apjának, amiért rákényszerítette, hogy befejezze a középiskolát, és ennek köszönhetően onnan a Tennessee

Oprah Winfrey az 1971-es Miss Fekete Tennessee szépségverseny győzteseként

állami egyetemre mehetett. – Eleinte borzasztó volt, hogy folyamatosan szembesülnöm kellett a szegénységgel. Mi a buszon mentünk – „mi” alatt az afroamerikaiakat értem – és egy osztályba jártunk azokkal a gyerekekkel, akiknek a szüleinél a mi szüleink szolgáltak – emlékezett vissza azokra az időkre.

Tizenhét évesen megnyerte a Miss Fekete Tennessee szépségversenyt, ezután pedig a helyi afroamerikaiak vezette rádió, a WVOL felvette részmunkaidős hírolvasónak. – Nagymamámnak köszönhetem, hogy az lett a szakmám, ami. Ő mondta már a templomban is, hogy arra születtem, hogy beszéljek és színpadon legyek – nyilatkozta.

Winfrey-ben a kirekesztettség érzése az egyetemen kezdett csillapodni. Ösztöndíj segítségével kommunikációt tanult, mellette pedig egy boltban is dolgozott a rádiózáson kívül. Tizenkilenc évesen ő lett a legfiatalabb és egyben az első fekete nő, aki a Nashville-i WTVF-TV-nél műsort kapott. Ezt a munkát egy Baltimore-i esti, majd egy chicagói reggeli műsor követte. Az AM Chicago egy hónapon belül a régió legnézettebb reggeli beszélgetőműsora lett. Kevesebb mint egy év telt el, amíg 1986. szeptember 8-tól a félórás műsort egyórásra növelték és megkapta a The Oprah Winfrey Show nevet.

Eleinte csupán bulváros adások mentek, majd a kilencvenes évektől Oprah egy kicsit komolyabb irányt adott a beszélgetéseknek és a megvitatott témáknak, ezzel pedig heti negyvenmillióra növelte a nézettségét. 1993-ban pedig megszületett minden idők legnézettebb interjúja, amikor a műsorvezetőt Michael Jackson látta vendégül Neverland-i birtokán. A beszélgetésre 36,5 millióan voltak kíváncsiak.

Oprah műsorát mindenki nézte, de nem mindenki szerette. Sokan kritizálták azért, mert állítólag kedvesebb és megengedőbb volt olyanokkal szemben, akiket kedvelt. Ilyen volt például a volt amerikai elnök, Barack Obama, aki még a jelöltsége előtt kétszer is szerepelt a műsorban. Később Oprah nyíltan is támogatta az első afroamerikai elnökjelöltet.

Producer, színésznő, médiamogul

Winfrey a műsorvezetés mellett más szakmákba is belekóstolt. 1985-ben Steven Spielberg Bíborszín című filmjében nyújtott alakításáért megkapta első Oscar-jelölését.

Sofia szerepében a Bíborszín című filmben IMDb

Alice Walker regényéből 2005-ben Broadway-musical is készült, melynek Winfrey volt a producere. A Média Királynőnek saját produkciós irodája is van, a Harpo Studios, amelynek filmrészlege számos HBO-filmet és sorozatot készített.

Oprah a nyomtatott és online világban is jelen van. Közreműködött öt könyv kiadásában, magazint jelentet meg „O, The Oprah Magazine” címmel, amely már Dél-Afrikában is elérhető. Honlapja, az Oprah.com folyamatosan frissül, és ezzel havi hatmillió látogatót vonz. Emellett saját tévécsatornája, az Oprah Winfrey Network és rádióadója is van.

A médiaszemélyiségnek ennyi minden mellett jótékonykodásra is fut az energiájából. Alapítványa, a The Oprah Winfrey Foundation főként gyerekek oktatására nyújt anyagi segítséget, de támogatja a bántalmazás áldozatává vált nőket és szegény családokat is. Winfrey 2000-ben találkozott Nelson Mandelával, akinek megígérte, hogy építtet egy általános iskolát Dél-Afrikában. A 2007-ben megnyitott, lányoknak szánt intézmény ma is működik. Ezen az intézményen kívül Oprah 60 másik iskolát építtetett világszerte, ezek költségeit pénzadományokból teremtette elő az Oprah Angels Networkön (Oprah Angyalai Hálózat) keresztül.

Kábítószer és bántalmazó partnerek

Az „Ígéret földjének” nevezett villájának szobái

Winfrey jelenleg az „Ígéret földjének” nevezett villájában él Kaliforniában, de ezenkívül vannak ingatlanjai többek között Chicagóban, New Jersey-ben, Floridában, Coloradóban és Hawaiin is. Winfrey vagyona a Forbes magazin becslése szerint 2,9 billió dollárra rúg, a CNN és a Time magazin egyenesen a világ legbefolyásosabb nőjének nevezte.

A médiaszakemberek szerint Oprah sikere az őszinteségében rejlik. Együtt sírt a vendégeivel, amellett, hogy nyíltan beszélt saját gondjairól is, többek között a súly- és kábítószerproblémáiról, öngyilkossági gondolatairól és arról, hogy miért választott mindig erőszakos férfiakat maga mellé. – Nagy szükségem volt arra, hogy szeressenek, mert én nem szerettem magamat. Nem gondoltam, hogy jobbat érdemlek náluk. És, hogy miért ettem olyan sokat? A kilókkal próbáltam kipárnázni magamat a negatív kritikák kivédésére – nyilatkozta egyszer a Ms. magazinnak. Oprah Winfrey magánélete azóta sínen van. Több mint húsz éve van együtt egyetemi tanár élettársával, Stedman Grahammel.

Most pedig a kábeltévéhez is visszatér. Hat évvel a The Oprah Winfrey Show utolsó adása után, idén ősszel újra műsorvezető lesz a CBS 60 Minutes (60 Perc) című műsorában, amelyben főként faji és kulturális ellentéteket dolgoz majd fel.

