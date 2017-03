Összefognak Mészáros kirúgott újságírói

Új internetes újságot indít a Baranya megyei napilap három volt munkatársa, aki Mészáros Lőrinc felbukkanásakor vesztette el a munkahelyét – tudta meg a 24.hu.

Katus Eszter kilenc, Babos Attila pedig több mint tíz évig írt a Dunántúli Naplóba, ahol gyakorta kényes közéleti-politikai témákban jelentek meg írásaik, Nimmerfroh Ferenc pedig felelős szerkesztő volt. Összefogtak, és várhatóan március végén új, független baranyai hírportált indítanak.

Babos Attila a 24.hu-nak elmondta, hogy az új portálon elsősorban pécsi és baranyai hírekkel foglalkoznak majd, de kisebb részben országos közéleti híreket is közölni fognak. Hozzátette: támogatókat keresnek, de kizárólag olyanokat, akik nem kívánnak beleszólni a szakmai munkába, nem szeretnének bármiféle politikai irányvonalat megszabni. Éppen ezért szeretnének közösségi finanszírozást is indítani, vagyis az olvasók támogatására is számítanak.

Decemberben több újságírót is elküldtek az Új Dunántúli Naplótól nem sokkal azután, hogy az Opimus cégen keresztül Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester közelébe került a Magyarországon megjelenő megyei napilapok körülbelül kétharmadát kiadó Mediaworks Hungary Zrt.