Pártalku miatt juthat állami pénzekhez a Népszava?

A kormányfő egy tavaly év végi, zárt körű beszélgetésen arra tett utalást, hogy a Népszavánál Németh Péter főszerkesztő szava a döntő – erről számolt be csütörtökön a HVG.hu, azok után, hogy a sajtóban már napok óta lehet olvasni a baloldali napilap helyzetének alakulásáról. A portál szerint mindez amiatt érdekes, mert akkor még ennek az ellenkezőjére készült a lapokat tulajdonló Geomédia, vagyis hogy összevonják és megújítják a Népszavát és a Vasárnapi Híreket, az új vezető pedig a VH-t főszerkesztő Gál J. Zoltán lesz.

hirdetés

Úgy tűnik, ha Orbán valóban mondott ilyet, neki lett igaza: a héten jelentették be, hogy hét év után távozik a Vasárnapi Hírek éléről Gál J. Az eddigi főszerkesztő a 24.hu-nak azt nyilatkozta: a lapok körül olyan politikai környezet alakult ki, ami számára már vállalhatatlan. A 444 a napokban egyébként arról számolt be: az MSZP elnökségében nem szívesen látták volna Gált a Népszava élén, mert nem bíznak a lojalitásában.

Németh: Nem egyeztem bele semmibe

Míg korábban arról lehetett hallani, hogy a Népszava egy rejtélyes liechtensteini céghez kerül (többen arra gyanakodtak, hogy valójában kormányközelből vásárolnák fel az újságot), végül a volt MSZP-s pénztárnok, Puch László vette meg a lapcsaládot. Így a hozzá, valamint Simon Déneshez tartozó, bécsi székhelyű Horizont Handels und Industrie AG-hez került a Népszava, a VH, de a Szabad Föld is.

Németh Péter főszerkesztő Fotó: Hegedűs Márta / Magyar Nemzet

A HVG.hu most arról írt: Németh és Puch viszonya rendkívül rossz, utóbbi többször is megpróbálta eltávolíttatni a lap éléről a főszerkesztőt. Egy ideig úgy tűnt, Németh tiszteletbeli főszerkesztő marad csupán, lesz egy külön rovata, a továbbiakban pedig Gál J. lenne az összevont Népszava és Vasárnapi Hírek főszerkesztője. Németh a HVG.hu-nak arról beszélt, hogy legfeljebb meghallgatta az ajánlatot, de nem egyezett bele.

A portál megemlítette azt is: tavaly októberben, a Népszabadság megszüntetése után találkozóra is sor került Molnár Gyula MSZP-elnök és Orbán Viktor között. Előbbi állította, hogy csak a sajtószabadság kérdését ment megvitatni, és a Népszava jövője nem került szóba.

Népszabadságosok érkezhetnek a legrégibb napilaphoz

Most viszont a 444 arról írt: mégiscsak hamarosan állami hirdetések érkezhetnek a baloldali napilaphoz, a jelentkezéseket befogadhatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda, míg a HVG.hu szerint a hirdetésszervezés élére a baloldalon kiválóan beágyazott személy kerül vissza.

A 444 szerint közben a Népszavát kiadó XXI. század Média Kft. már tárgyal 15 volt népszabadságossal és egykori Mediaworks-dolgozóval, akik február 1-jén akár már munkába is állhatnak.

Az Átlátszó eközben az új kiadói vezetéssel bennfentes forrástól már azt hallotta: elfogadható tárgyalási alap lehet a különböző oldalakról a Népszava jövője érdekében, hogy az újság inkább véleményeket, elemzéseket közöljön, tényfeltáró írásokat kevésbé.

hirdetés

A HVG.hu a cikk végén még azt is megemlíti, hogy Gál J. Zoltán legutóbbi Vasárnap Hírekben megjelent publicisztikájában Orbán Viktor taktikájáról a következőket írta: „mutatkoznak jelei, hogy sokféle – leginkább persze háttérben, titokban megkötött – alkura hajlandónak mutatkozik az ellenzékkel is, na, nem a Jobbikkal, hiszen az a saját szavazótáborát veszélyezteti, hanem a támogatottsági gettóba szorult baloldallal, annak vezető erejével, az MSZP-vel. Erre pedig az adósságcsapdában és mondanivaló-deficitben vergődő szocialisták elvben alkalmasak is, miközben magától értetődő, hogy a változás esélyét csakis ezen alkuk elutasítása kínálja”.