Sas Józsinak mindenről Orbán Viktor jut az eszébe

Az idei szilveszter legszórakoztatóbb produkciója alighanem egy december 22-i ebéd volt a Nobu étteremben. Karácsony előtt a három bölcs: Habony Árpád, Andy Vajna és Németh Sándor, az ATV tulajdonosa futott össze az asztalnál. Az eredménnyel szombat este szembesülhettünk. Ha eddig bárkinek kétsége lett volna afelől, hogy vajon Sas József a Fidesz beépített embere-e, az ATV szilveszteri adása egyértelmű választ adott.

A kisnyugdíjasokat nyárson sütögető Gyurcsány Ferenc nem szerezne annyi új szavazót a kormánypártnak, mint a magyar politikai kabaré egyszemélyes nehéztüzérsége.

Már persze ha a Kiröhögjük magunkat című óévbúcsúztató műsort követően bárkinek lesz még kedve szavazni vagy bármi egyebet csinálni az életben.

Figyelemre méltó tendencia, hogy a tévécsatornák évről évre egyre kevésbé foglalkoznak a szilveszterrel. Ismétlések, csapnivaló műsorok „legjobb” pillanatai, gálák, revük, érdektelen akciófilmek és pusztító hatású kabarék: nagyjából ezt nézhettük 2016 utolsó napján. A képernyő előtt tehát jobbára kínszenvedés volt kivárni az éjfélt. Mire Áder János felbukkant, hogy a köztévén kívánjon boldog új esztendőt mindenkinek, már azt se bántam volna, ha a köztársasági elnök helyett Schmitt Pál jelent volna meg, hogy két vaníliás karikát rakjon a szemére, és részleteket olvasson fel a doktori disszertációjából.

Leglátványosabban az RTL Klub határolódott el az óév végi mulatságtól. Délutántól Bud Spencer- és Terence Hill-filmekkel töltötték ki a műsoridőt, az új évbe pedig Bruce Willis önironikusnak szánt, üres vérengzésével, Az utolsó cserkésszel csúsztatták át észrevétlenül a nézőket. De még így is kegyesebbek voltak hozzánk, mint a TV2, ahol évekkel ezelőtt felvett kabaréjeleneteket kapartak elő. Igaz, ha arra gondoltunk, hogy ezeket a produkciókat valamikor tényleg képernyőre engedték, az valóban csalt némi mosolyt az arcunkra.

Az est szimbolikus filmválasztásának versenyét a Super TV2 nyerte. Itt a szilvesztert az Alien vs. Predator – A Halál a Ragadozó ellen második részével ünnepelték. Végignézhettük, hogy az Alien filmekből ismert szörny és a gyilkológép, a Ragadozó összecsapása miként dúlja fel egy átlagos kisközösség életét. Nem kellett túl sok pezsgőt inni hozzá, hogy a gigantikus küzdelmet az év utolsó napja – és egész 2016 – központi témájának a szimbólumaként nézzük.

Persze a szerepek igény, világnézet szerint változtak,

a közélet a Halál és a Ragadozó harcának helyszínévé vált a múlt évben, és a csata várhatóan csak fokozódni fog.

Mintha semmi másról sem tudnánk beszélni, csak arról, kit és hogyan kellene eltüntetni a színről.

Amikor pedig nevetés helyett már csak keserű mosolyt vált ki belőlünk saját ostromlott életünk paródiája, nehéz bizakodva tekinteni a jövőbe. Elég volt csak az RTL II-re kapcsolni, hogy a Heti Hetest nézve kétségünk se legyen, a politikának és a humornak nincs már közös metszéspontja. Persze a Kuncze Gábort is csatasorba állító műsor üres szörnyülködése kispályás teljesítmény volt Sas József művészetéhez képest.

A Sas-kabaré műsora, mint egy perverz kéjgyilkos, a sötét erdőszélre csalta a gyanútlan áldozatát: a humort. Ott kislapáttal agyonverte, a testet többször megbecstelenítette, majd mélyre temette, nehogy a következő nemzedékek újra felfedezhessék. Akár egy kanos kamasznak, Sas Józsefnek is csak egy dolog jár a fejében. De sajnos a szex helyett ez az egy: Orbán Viktor. Az ATV pedig majd nyolcórás műsoridővel jutalmazta a „humorista” szellemi onanizálását. De még így is sikerült kevesebb viccet csempésznie a produkcióba, mint Áder Jánosnak az újévi köszöntésbe. Pedig igyekezett mindent bevetni, még Az ember tragédiáját is meggyalázta egy csöppet, hogy ezredszer is a képünkbe mondja: a Fidesz tönkreteszi az országot.

Ez azonban alighanem csak három embert derített jókedvre: Andy Vajnát, Habony Árpádot és Németh Sándort.

A luxusétterem homályos szegletében jót röhöghettek azon, milyen egyszerű átverni a nézőket. És egyre egyszerűbb lesz, ha már nevetni sem tudunk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 02.