Tüzelni kezdenek a médiaháború nagyágyúi

Számos felületen megjelenő kampánnyal készül a The New York Times és a The Washington Post napilap válaszul Donald Trump állandósult támadásaira.

Nem telik el nap, hogy az amerikai elnök ne jegyezné meg a legnagyobb amerikai televíziókról és újságokról, hogy azok álhíreket terjesztenek. Az amerikai médiaharc fontos állomásaként ráadásul pénteken egyes nagy médiatársaságokat Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője nem engedett be egy sajtóbeszélgetésre. Ebből lett elege a demokraták köreihez közel álló két patinás lapnak, és egymástól nem biztos, hogy függetlenül, egyszerre indítják álhírellenes kampányuk indítását. Míg a The Washington Post (WP) csak a nyomtatott verzió fejlécében és honlapjának tetején (és nyilván minden más online felületén), a The New York Times (NYT) a vasárnapi Oscar-díj átadáson, a beszédek közötti bejátszások alkalmával, reklámbetétként mutatja be először szlogenjét.

A minimalista dizájnnal készült félperces NYT-kisfilmben csak mondatok látszanak, mint például: Az igazság az, hogy nemzetünk jobban megosztott, mint valaha. Vagy: Az igazság az, hogy az alternatív tények hazugságok. De aztán egyre több hang kezd mondani mindenfélét, és a végén a nagy összevisszaságban nem lehet érteni semmit. A kisfilm végén azonban mindenki elhallgat, tisztázódik a helyzet és ezt olvassuk: „Az igazságot nehéz megtalálni / megtudni. Az igazság fontosabb, mint valaha. The New York Times.”

A lap hadjáratát tehát ebbe az egy szóba lehetne összesűríteni: igazság. Ugyanakkor nem tudni, hogy a címlapjuk bal felső sarkában olvasható mottót (Minden hír, ami nyomtatásba kerülhet) kiszorítja-e az újonnan megtalált szó.

A WP a Richard Nixon elnököt buktató Watergate-botrány kirobbantásában tevékeny Bob Woodward egykori újságírója által többször használt, angolul jól alliteráló „a demokrácia meghal a sötétben” (democracy dies in darkness) mottót választotta, ezek alapján is egyértelmű, hogy az álhírterjesztés vádjának csapdájából mindkét szerkesztőség szabadulni szeretne.

A lapok lépése érthető és már-már megjósolható volt. A WP tulajdonosa, Jeff Bezos milliárdos, az Amazon online kereskedőóriás alapítója kezdettől élesen kritizálta Trumpot. Tavaly ősszel húsz oknyomozó újságírót vett fel, hogy a republikánus elnökjelölt magánéletével, üzleti múltjával és családjával kapcsolatos kompromittáló információkat ássanak elő.

A tavaly súlyos üzleti veszteséget elszenvedő és elbocsátásokat is végrehajtó The New York Times pedig már 2016 végén bejelentette, hogy újragondolják a szerkesztőségi munkaszervezést, és a hatalmas irodaházukban összébb húzódnak, hogy nyolc emeletet szabaddá téve bérlőknek adhassák át az irodahelyiségeket. Ennek az átalakításnak a része a hírszerkesztési megújulás is, amely most mindennél jobban koncentrál a fake news, vagyis az álhírek elleni fellépésre. Mark Thomson vezérigazgató egyúttal azzal fordult az olvasókhoz, hogy ha valódi újságírást akarnak látni, ahhoz a zsebükbe kell nyúlniuk. Az Oscaron dobbantó igazságkampány tehát nem más, mint egy országos előfizetési felhívás.