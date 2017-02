TV2-s vezető lesz Habony testvére?

A TV2 mégsem olyan független, mint mondja? Legalábbis ezt a kérdést boncolgatja a Comment.blog.hu abban a cikkében, melyben közölte: a miniszterelnöki tanácsadóként emlegetett Habony Árpád a testvérét, Habony Máriát nyomta be a TV2-höz.

Az információt, mely szerint Habony Mária az igazgatói posztot kapná, a tévé cáfolta, azonban a portál információi szerint Habony Mária egy új osztály, a tehetséggondozással, pontosabban „talent managementtel” foglalkozó részleg vezetője lesz. Itt az lesz a dolga, hogy a TV2-vel szerződésben levő celebek és annak készülő énekesek sorsát, reklámszerződéseit, nyilvános szerepléseit koordinálja.

Habony Mária – mint felidézik – korábban a koronavitrin állagmegóvásával foglalkozott egy állami szerződés keretein belül, és cégtulajdonos volt abban a Brand Lab Kft.-ben is, amely a Szépművészeti Múzeumtól 300 millió forint értékű festményeket kölcsönzött havi 15 ezer forintért.

Mint ismert, még 2015 végén robbant ki a kölcsönzési botrány, amelyről tavaly februárban bizonyosodott be: a Szépművészetiből baráti áron kapott kölcsönbe több festményt a Brand Lab, amelyben 2010-ig Habony Mária is tulajdonos volt. Ezután sorra derült ki több dolog: a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Baán László volt Habony esküvői tanúja, és ingyen tarthatták az esküvőt a múzeumban, valamint olyan sajtóinformációk is napvilágot láttak, miszerint az igazgatói pályázatánál is segített Habony cége Baánnak.