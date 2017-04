Újabb felmondás a Figyelőnél

A Heti Válasz Üzlet rovatának vezetője lett Váczi István, a Figyelő korábbi munkatársa. A szerkesztő a gazdasági hetilapnál hasonló pozícióban, a Cégvilág szekció vezetőjeként dolgozott 2011 óta, korábban pedig külsősként jelentek meg cikkei ugyanott. A szakembert 2012-ben Junor Prima díjjal is elismerték – emeli ki a valasz.hu-n olvasható rövid híradás.

A Figyelőt tavaly év végén vette meg Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. A lap akkor nagyon rossz anyagi helyzetben volt, a beszállást tehát akár megmentésként is lehetett interpretálni (maga az új tulajdonos is így értelmezte a helyzetet). Nem sokkal később azonban egy háromtagú szerkesztőbizottság is létrejött a szerkesztőség élén, melynek tagja volt L. Simon László, a Fidesz parlamenti képviselője is, aki lapunknak elmondta: nem akarnak pártfüggetlen lapot csinálni. A korábbi gárdának ettől kezdve már nem volt maradása, ők ugyanis éppen a függetlenséget gondolták a Figyelő legfőbb értékének. Felállt például Lambert Gábor főszerkesztő, Brückner Gergely Pulitzer-emlékdíjas rovatvezető és Jandó Zoltán újságíró. Brückner a Médiapiacnak adott interjúban arról beszélt: direkt politikai kérés, utasítás nem hangzott el amíg ő ott volt, de a szakmai kritikák épp a politikailag kényes anyagokat kérték. Nem véletlen a sok távozás – fűzte hozzá a volt rovatvezető. Ebbe a sorba illeszkedik Váczi váltása is.

Közben a Figyelőhöz főként a Magyar Hírlaptól, a Magyar Időktől és a 888.hu-tól érkeztek munkatársak, főszerkesztőt pedig a Századvégtől igazoltak Lánczi Tamás személyében, aki már az azóta feloszlott szerkesztőbizottságnak is tagja volt. A múlt heti szám címlapsztoriját, a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel készített anyagot például Pindroch Tamás és Szajlai Csaba jegyezte, akik a Széles Gábor tulajdonolta, kormánypárti Magyar Hírlapnál voltak kollégák. Pindroch közben a Magyar Idők szerkesztőségét is megjárta.