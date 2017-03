Az űrben tesztelték az ígéretes orosz rákgyógyszert

Talán nem is volt olyan hét az elmúlt két-három évtizedben, amikor nem jött ki egy új, ígéretes rákgyógyszerről szóló hír. A szószaporításnak azonban a jelek szerint nem sok értelme volt. A régóta várt csodaszer még nem készült el, és sokan úgy gondolják, nem is létezhet olyan gyógyszer, amelyik a rák minden típusa ellen hatásos lehetne. Az efféle híreket nem árt kellő óvatossággal kezelni.

A friss kutatási eredményekről ennek ellenére érdemes hírt adni. Például arról, hogy Andrej Szimbircev, az orosz Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség különleges tisztaságú készítmények előállításával foglalkozó kutatóintézetének igazgatóhelyettese az Izvesztyija című napilap pénteki számában arról beszélt, orosz tudósok a világűrben, a Nemzetközi Űrállomáson kikísérleteztek egy fehérjét, amely a nagyjából egy év múlva esedékes klinikai próbák után, három-négy év múlva „a rák minden válfajának ellenszere lehet, akár a betegség végső fázisában is”.

A távirati iroda híradása szerint Szimbircev elmondta, hogy a melanomás és szarkómás egereken és patkányokon elvégzett kísérletek többsége teljes gyógyuláshoz vezetett, az esetek többségében még a kései stádiumban is. „Ezért határozottan ki lehet jelenteni, hogy a fehérje rendelkezik a rák gyógyításához szükséges biológiai aktivitással” – jelentette ki.

A szer fő aktív összetevőjéről a hősokkfehérje munkanevet kapta. Szimbircev szerint a fehérje nemcsak megvédi a sejteket a károsodástól, hanem az immunválasz erősítésében is szerepet játszik. A protein minimális mennyiségben az emberi szervezetben is létezik, az orosz tudósok azonban azonosították a termelését szabályzó gént, és előállítottak egy baktériumsejtet, amelyik el tudja készíteni a fehérjét. „Ezek a baktériumok jól osztódnak, ami lehetővé tette, hogy sok fehérjét nyerjünk” – mondta Szimbircev. A professzor szerint még egy év kell ahhoz, hogy a szer biztonsági tesztjeit befejezzék, ezután kezdődhetnek a klinikai próbák. Ha ezek sikeresek lesznek, akkor az új gyógyszer körülbelül öt év múlva kerülhet be az orvosok eszköztárába.