A balos, amely rettegésben tartotta a világot

Kilencven évvel ezelőtt, 1927. április 1-jén született Puskás Ferenc. A labdarúgó, aki nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi futball valaha élt egyik legmeghatározóbb alakja. A Purczeld Ferenc néven, Kispesten született zseniről köztudott, hogy ballábas volt, az azonban már talán kevéssé ismert, hogy bal kézzel is írt. Felvetődik a kérdés, a ritka jelenségnek van-e bármilyen, a labdarúgópályán jelentkező hatása. – Nem gyakori, hogy egy ember egyszerre balkezes és ballábas legyen. Az orvostudomány azonban csak a „kezességgel” és annak hatásaival foglalkozik, a „lábassággal” nem. Előbbi kapcsán egyes feltételezések szerint elmondható, hogy a balkezes emberek kreatívabbak – nyilatkozta Buda Botond ideggyógyász a Magyar Nemzetnek.

Puskás ösztönös zseni volt: kivételes lövőtechnikával, jó helyzetfelismerő készséggel, mozgékonysággal és cselezési képességgel rendelkezett, aki folyamatosan fejlesztette tudását. S minden, ami belőle fakadt, azt a pályán bal lábbal hajtotta végre. Bár egy városi legenda szerint pályafutása elején az egyik mérkőzésen jobb lábbal próbált gólt rúgni, de a lövés a kapust találta el, akinek az összes bordája eltört, ezért a későbbiekben csak a „gyengébbik” lábát használta a kapura lövéshez. Az igazság azonban az, hogy a bal volt az erősebbik lába.

Mindenesetre az utóbbi évek nagy sztárjaival (Ryan Giggs, Arjen Robben, Lionel Messi, Roberto Carlos) ellentétben Puskás korában kevesebb ballábas sztár rohangált a pályán, ahogy nem létezett videotechnológia sem, így felkészülni is jóval nehezebb volt egy-egy csapatból, játékosból. Ezt az előnyét használta a Száguldó Őrnagyként is becézett játékos például az „évszázad mérkőzésén” szerzett, s máig talán legismertebb góljánál is. Anglia ellen a Wembley-ben 1953. november 25-én egy jobb oldali magyar akció után Czibor passzolt Puskásnak, aki az ötös sarkánál, jobblábas szögből egy csellel elfektette Wrightot, – majd ahogy Szepesi György, a mérkőzés akkori kommentátora fogalmazott – „az évszázad mérkőzésén az évszázad legszebb gólját lövi”.

Világszerte tisztelték Puskást. – Ha ma élne, a televízió és az internet korában a legnagyobb labdarúgó lenne, nemcsak itt a Földön, de még a Holdon is – nyilatkozta korábban a brazil futballikon, Pelé az olimpiai bajnokról. Tény, a több évtizede felállított rekordjai közül van, amit még napjainkban sem sikerült megdönteni. Az Aranycsapat kapitánya 1960-ban a Real Madrid–Eintracht Frankfurt 7:3-ra végződő Bajnokcsapatok Európa-kupája fináléjában egymaga négy gólt szerzett. Ezt még a modern labdarúgás jelenlegi két legnagyobb alakjának azaz, Cristiano Ronaldónak és Lionel Messinek sem sikerült felülmúlnia. Egyelőre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.01.