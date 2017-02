A Barcelona legyőzte a Veszprémet

A Telekom Veszprém házigazdaként 25-22-re kikapott a Barcelona csapatától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, szombaton.

A veszprémiek a 250. meccsüket játszották a Bajnokok Ligájában, amelynek előző kiírásában ezüstérmesek voltak. Ez volt a 18. tétmérkőzésük a katalán csapattal, és négy győzelem, illetve egy döntetlen mellett immár 13. alkalommal veszítettek.

A magyar csapatból Blaz Blagotinsek, Aron Palmarsson, Ancsin Gábor és Marko Kopljar is hiányzott. A Barcelona együttesében ott volt a januári világbajnokságon házigazdaként aranyérmes francia válogatott tagjai közül Cedric Sorhaindo, Dika Mem és Timothey N'Guessan is, illetve a torna gólkirálya, Kiril Lazarov, a veszprémiek egykori jobbátlövője.

Öt és fél perc elteltével szerezték első góljukat a hazaiak, ezt azonban ellensúlyozta Mikler Roland három bravúros védése. Egyre lendületesebben támadott és keményebben védekezett a Veszprém, így a 10. percben 4-2-re vezetett. Nagy László csapatkapitány – aki 12 évig szerepelt a Barcelonában – rendkívül motiváltan, kiváló formában kézilabdázott, a 13. percben már negyedszer volt eredményes.

A folytatásban 9-6-os állás után Nagy László kiállítását átvészelték a házigazdák, és bár Mikler újabb látványos védéseket mutatott be, a túloldalon Moreno Perez De Vargas is remekelt a kapuban. A katalánok ellenállhatatlan támadójátékkal egyenlítettek, sőt kettős emberhátrányban is betaláltak, ezzel átvették a vezetést (12-13), de Nagy a szünet előtt ismét a Veszprémet juttatta előnyhöz (14-13).

A második felvonás is Mikler bravúrjaival kezdődött, amelyekre nagy szükség volt, ugyanis a Barcelona kiválóan védekezett, és a macedón kapus, Borko Ristovski is nagyszerűen védett. Lazarov két találatával ismét a vendégek álltak jobban (17-18), és ezután már nem is engedték ki kezükből az irányítást.

Javier Sabaté, a magyar bajnokcsapat vezetőedzője a játékrész 17. percében időt kért, de Ristovski a legnagyobb ziccereket is hárította (18-21), a veszprémiek kilenc percen keresztül képtelenek voltak neki betalálni. A hajrában magabiztosan őrizte előnyét a Barcelona, amely második félidei ragyogó védekezésével rászolgált a győzelemre (22-25).

A katalánok legeredményesebb játékosa Valero Rivera és a dán Lasse Andersson volt, egyaránt öt góllal.

A Veszprém szerdán a német THW Kiel otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.

Eredmény

férfi BL, csoportkör, A csoport, 10. forduló:

Telekom Veszprém-Barcelona (spanyol) 22-25 (14-13)

a Veszprém gólszerzői: Nagy L., Gajic 6-6, C. Rodriguez 3, Sulic, Ilic 2-2, Lékai, Marguc, Ugalde 1-1

Az A csoport állása: 1. Barcelona 18 pont/10 mérkőzés, 2. Paris Saint-Germain (francia) 14/9, 3. THW Kiel (német) 11/10, 4. Telekom Veszprém 10/10, 5. Flensburg-Handewitt (német) 9/8, 6. Wisla Plock (lengyel) 6/9, 7. Bjerringbro-Silkeborg (dán) 4/9, 8. Kadetten Schaffhausen (svájci) 2/9

csütörtökön játszották:

B csoport:

Meskov Breszt (fehérorosz) – MOL-Pick Szeged 25-23 (14-14)

A B csoport állása: 1. Vardar Szkopje (macedón) 14 pont/10 mérkőzés (296-268), 2. Vive Tauron Kielce (lengyel) 14/10 (294-276), 3. MOL-Pick Szeged 13/10 (275-254), 4. Rhein-Neckar Löwen (német) 13/10 (281-276), 5. Meskov Breszt 11/10, 6. Celje Pivovarna Lasko (szlovén) 5/9, 7. PPD Zagreb (horvát) 4/10 (241-265), 8. IFK Kristianstad (svéd) 4/9 (243-270)

Az A és a B csoport győztese a negyeddöntőbe kerül, a 2-6. helyezettek pedig a nyolcaddöntőben folytatják majd szereplésüket.