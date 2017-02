A Ferencváros kiütötte a német bajnokot

A Ferencváros 32-24-re legyőzte a német Thüringer csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének 1. csoportjában, a második forduló szombati játéknapján.

Az FTC ezt megelőzően legutóbb több mint kilenc éve, 2008. január 6-án játszhatott a népligeti sportcsarnokban Bajnokok Ligája-mérkőzést. Mivel a BOK (korábbi SYMA) Csarnok a középdöntő minden időpontjában foglalt, az európai szövetség (EHF) engedélyezte, hogy a csapat a teljesen megújult Elek Gyula Arénában fogadja ellenfeleit.

Utoljára a meccs harmadik percében, 2-2-nél volt döntetlen az állás, amikor a Győri ETO és a Siófok korábbi játékosa, a spanyol Macarena Aguilar Díaz volt a vendégektől eredményes. A folytatásban Bíró Blanka remek kapusteljesítményére és Schatzl Nadine góljaira alapozva fokozatosan növelte a különbséget a Ferencváros. A magyar együttes holland légiósa, Danick Snelder rendkívül motiváltan kézilabdázott, nyilván azért is, mert hat évet töltött a Thüringer együttesében.

Amikor az ellenfél 7-3 után elkezdett felzárkózni, Elek Gábor vezetőedző az időkéréskor hatékonyabb, keményebb védekezést kért a játékosaitól, de a németek tovább csökkentették a különbséget (10-9). Az első félidőből hátralévő időben viszont már csak egy gólt kapott az FTC, így a szünetben ismét megnyugtató előnnyel vezetett (15-10).

Szucsánszki Zita és Hornyák Dóra vezérletével a második felvonást is remekül kezdte a magyar csapat, amely tíz perc alatt 7-1-es sorozatot produkált, ezzel tulajdonképpen eldöntötte a meccset. Mivel ebben az időszakban már a támadás mellett védekezésben is pontos volt a Ferencváros, kisvártatva a tíz gólt is meghaladta a különbség (23-12), amely a lefújásig csupán hárommal csökkent (32-24).

A Thüringer játékosai közül Meike Schmelzer, Kerstin Wohlbold és a francia Manon Houette is négyszer volt eredményes, a csapat magyar légiósa, Planéta Szimonetta három gólt dobott.

Az FTC jövő vasárnap a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában folytatja a középdöntőt.

Eredmény:

2. csoportkör, 2. forduló, 1. csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria – Thüringer HC (német) 32-24 (15-10)

a Ferencváros gólszerzői: Szucsánszki, Snelder, Hornyák 4-4, Schatzl, Lukács V., Pena, Kovacsics 3-3, Szarka, Szekeres, Mészáros 2-2, Faluvégi, Jovanovic 1-1

HK Asztrahanocska – Buducnost Podgorica 21-34 (10-18)

A csoport állása: 1. Vardar Szkopje (macedón) 9 pont/5 mérkőzés (165-130), 2. Ferencváros 9/6 (176-164), 3. Buducnost Podgorica (montenegrói) 8/6, 4. Metz (francia) 4/6, 5. Thüringer HC 4/6, 6. Asztrahanocska (orosz) 0/6

A csoportok első négy helyezettje jut tovább a negyeddöntőbe.