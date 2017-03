A foghúzástól a tűig: Ungvári Miklós így folytatja

Fotó: Kovács Tamás / MTI

A nyári, budapesti világbajnokságra készül, amelyen érmet is szerezhet. Ennyi információ alapján a legtöbben bizonyára valamelyik úszónkra gondolnának, csakhogy augusztus végén a dzsúdó-vb is kezdetét veszi fővárosunkban. Az eseményre a lassan veteránnak számító, a folytatásról januárban határozó Ungvári Miklós is készül.

Cselgáncsozónak tavaly nyáron minden napja az olimpiai éremszerzés álmával telt, ő lehetett volna a sportágban az első, aki két ötkarikás játékokon is dobogóra áll. „Amikor a riói versenynapom reggelén felkeltem, úgy éreztem, be fogok döntőzni, lehet, hogy ezért is éltem meg csalódásként az ötödik helyet. Az álom szertefoszlott, s nem volt a kezemben egy kézzelfogható tárgy, egy érem, amely a befektetett munka gyümölcsét mutatta volna. Utána hónapokig nem tudtam újra odaállni a tatamira, sokáig gondolkodtam, folytassam-e.”

Volt min töprengenie, már csak azért is, mert olimpiai ezüstérmesünk már harminchat éves. „Semmiképpen nem akartam azt, hogy kihúzzam, mint egy rossz fogat, úgy voltam vele, ha valamikor már teher lesz a dzsúdó, akkor befejezem. Ősszel három hónapig csak úgy edzegettem, futogattam,

de az nem ugyanaz, mint amikor az ember derékig beletérdel a munkába, nap mint nap ott van a tatamin, s üti-vágja magát.

Januárban azt mondtam, adok három hetet magamnak, és ha úgy látom, nem sikerül visszajönnöm közel abba a formába, amelyben az olimpia előtt voltam, akkor végleg abbahagyom. De hála Istennek, biztató jelzések jöttek, s úgy voltam vele, hogy nekiugrok. Persze néha kicsit fáj, nem olyan könnyű, mint húsz évvel ezelőtt, de a hazai rendezésű vb tényleg motivál.”

Családtagjainak, barátainak a támogatása is számított: „»Mikikém, gyerünk előre a következő olimpiáig!« – biztattak. Mondom »Állj, annyira azért ne szaladjunk előre!« Jelezték, hogy örülnének, ha látnának a hazai rendezésű vébén, meg akár még később is, s ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy ha ennyien szeretnék, hogy ott legyen, akkor miért ne” – avat be Ungvári Miklós. Konkrétan is rákérdeztünk, hogy esetleg a 2020-as olimpiáig tervez-e. „Ha megmaradok ebben az egészségi állapotban, akkor lehet, hogy nem zárkózom el 2018-tól sem, egy hazai világbajnokságon való jó szereplés nagy lökést adhatna ahhoz, hogy még tovább folytassam.

Tokió fantasztikus dolog lenne, rekordnak számítana a sportágban az öt olimpiai részvétel,

néha elgondolkodom ezen a kérdésen, de még nagyon messze van.”

Ahogyan más értelemben India és Nepál is, de a ceglédi cselgáncsozó a nemzetközi szövetség elnökének felkérésére a dzsúdó nagyköveteként ezekbe az országokban is eljutott tavaly ősszel. Sőt, ezt követően felkérések sora következett, s több alkalommal Angliában, Skóciában és Walesben is népszerűsítette a sportágat, mesterkurzusokat tartott. „Van egy olyan földharctechnikám, amelyet sok versenyen, köztük a londoni olimpián is eladtam, mi tűnek nevezzük, a külföldiek Ungvári roll over néven oktatták, s a legtöbb helyen erre voltak kíváncsiak. Talán kicsit sajátosabb, sokat mozgós, kevésbé statikus dzsúdóval dolgozom, amelyet az edzőm és én az alakítottunk ki az évtizedek alatt, s az érdekelte őket, hogy miként taktikáztam végig egy-egy mérkőzést ezzel.”

Még nem tisztultak le az új szabályok – A júkó az már vazari, két vazari után folytatódik a mérkőzés és csak ippon után van vége, és ha van egy intése az ellenfélnek, s lejár az idő, akkor is megy tovább a küzdelem aranypontért – vázolta az új olimpiai ciklusra bevezetett módosításokat Ungvári Miklós. – Elég gyorsan eljuthat egy mérkőzés a leléptetésig, aktívabban kell kezdeni, nincs idő arra, hogy puhatolódzunk, rögtön neki kell ugrani az ellenfélnek, mert a bírók néhány másodperc után büntetnek egy sidóval. Első körben nem úgy láttam, hogy jobb irányba ment el a sportág, de nem tudok tapasztalatból beszélni, mert még nem versenyeztem az új szabályokkal. Az biztos, hogy eleinte a bíró fejével is kell majd gondolkodnom.

Elmondta, hogy még most is érkeznek a meghívások, az előttünk álló hétvégén pont Londonba mehetett volna, ahol az olimpiai ezüstöt szerezte. Ám most már saját versenyeire koncentrál, hiszen bár Rio óta egyetlen megmérettetésen sem indult, miután az elmúlt hetekben Párizsban és Düsseldorfban edzőtáborozott, szombaton részt vesz a bakui Grand Slam-tornán. A varsói Európa-bajnokságot április végén rendezik, a 73 kilogrammosok között szereplő, háromszoros vb-bronzérmes versenyzőnk augusztus 30-án pedig a Papp László Budapest Sportarénában lép tatamira.

