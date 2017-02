A horrorjegyárak csökkentésével szerezne nézőket Deutsch

„Új és vonzó lehetőségeket kívánunk teremteni annak érdekében, hogy minél többen látogassanak ki az Új Hidegkuti Nándor Stadionba” – jelentette ki Deutsch Tamás szerdai sajtótájékoztatóján. Ennek mentén úgy döntöttek, hogy mindenki szurkolói kártya használata nélkül válthat jegyet, 12-re emelik fel azt a korhatárt, amely alatt ingyenes lesz a belépés, a mozgássérültek és kísérőik kedvezményes árú belépőt válthatnak, de amúgy is erősen megvágják a jegyárakat. Szurkolói kártya így már csak a Deutsch Tamás párttársa, Kubatov Gábor irányította Ferencváros stadionjában kell.

A nettó 7,25 mil­liárd forintnyi közpénzből felépített stadion A oldalán 4900-ról 2300 forintra, a B-n 4900-ról 1950-re csökkennek a jegyárak. Új áron léphetnek be a nyugdíjasok, diákok és az egyesületi tagok is, 2450 forint helyett 1560-ért. A családi kedvezmény révén egy szülő-gyerek párosnak összesen 2000 forintot kell fizetnie. „A jegyárak radikális csökkentése természetesen a vendégszurkolókra is vonatkozik” – mondta Deutsch.

Korábban mi is megírtuk, hogy a valóságtól elrugaszkodott belépőárak várhatóan több olyan szurkolót is elriasztanak majd, aki esetleg még kíváncsi lenne az MTK szereplésére. Az új, betonfalas aréna október 13-i átadását követő három őszi bajnoki közül az utolsón, az Újpest ellenin voltak a legtöbben, 2584-en, bár a tendencia felfelé halad, hiszen a Gyirmót elleni találkozót 1183, a Debrecen ellenit pedig 1657 néző figyelte. (Az őszi NB I-es átlag 2580 meccsenként.)

Deutsch hozzátette, tudja, nem a stadionok futballoznak. Szepesi György egy mondatát parafrazálva elmondta:

„Elnézést kérünk, de az egyesület vezetői sajnos gólt nem tudnak rúgni.”

Ugyanakkor határozottan jelentette ki: „Nem csupán új sportlétesítményeket építünk, hanem elsősorban közösséget.”

Hogy ez nem jár-e bevételkieséssel, azzal kapcsolatban Deutsch elmondta: a jegyárak a magyar klubok esetében az összbevétel egy számjegyű százalékát érik el, ami nem is a tíz felé közelít. „Ha tudjuk teljesíteni azt, amit én reálisnak tekintek, hogy 2020-ban a négyezres nagyságrendet meghaladja az átlagos nézőszámunk, akkor azt tudom mondani, hogy a radikálisan olcsóbb jegyárak mellett nagyságrendileg tudjuk növelni a bevételeinket.” Hozzátette: „Stadionépítés nélkül nem lehet elérni, hogy több néző és ezáltal nagyobb jegybevétel legyen.”

A nemrég üzembe helyezett fűszolár kapcsán kijelentette: ez egy izgalmas új hullám a demagógcunamiban, amellyel az ellenzéki erők próbálnak támadni. Jelezte: normális új létesítményben, normális új eszközök vannak.

„Minden felújított kórházba és oktatási intézménybe is új és modern eszközöket vásárolnak."

A klub húsz ponttal a 11., kieső helyen áll az NB I-ben. A február 18-án folytatódó bajnokságban az első mérkőzésen az MTK Budapest a Honvédot látja vendégül.