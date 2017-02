A Hungaroring rosszul jár az F1 új szabályaival

Bár még egy hónap hátra van az idénykezdetig, a száguldó cirkusz újításaival érdemes már most megismerkedni.

Egy hónap múlva Ausztráliában, Melbourne-ben felbőgnek a motorok, megannyi változással indul a száguldó cirkusz a Formula–1 2017-es idénye első állomásán. A nyitó futam előtt azonban még kétszer négy napot Barcelonában tesztel a megújult mezőny, és van is mit – ezek részleteiről számolt be az M4-en hétfő reggel Szujó Zoltán szakkommentátor.

A legjelentősebben a légterelés szabályait változtatták meg az idei évre. Az autók hátsó szárnya lejjebb került, az első pedig „nyilazott” hátrafelé (az orrkúp is nyúlik előre 20 centit), a gumik viszont szélesebbek lesznek, és maga a járgány is 20 centivel szélesedik. Ennek a nagy mértékű változásnak köszönhetően nőni fog az autók sebessége – akár körönként 3-5 másodperces változás is jöhet –, azonban előzni aligha lesz könnyebb, és ennek a Monte Carló-i és a mogyoródi futam láthatja kárát leginkább, ami a verseny izgalmait illeti. Az persze hozzátehet a nézhetőséghez, hogy az első néhány futam rá fog menni arra, hogy a pilóták megismerjék a kocsijukat mezőnyben is; vagy nagyobb lesz az óvatoskodás, vagy több lesz a szoros pillanat.

Néhány csapat – mint Szujó mondja – még szponzorkeresésben van, ennek részeként a sajtóban olyan cikkeket írat, hogy bizony meglepetésistállóként kell vele számolni, mások azzal próbálnak feltűnni, hogy megváltoztatják az autó színét: ez utóbbiban lehet „bajnok” a McLaren, aki a hatvanas évekből visszahozza a narancssárga festést. Ugyanakkor a szakértő maga is kijelöl egy olyan istállót, amire szerinte érdemes lesz idén figyelni, ez pedig a Toro Rosso, ami viszont nem csak festésében lesz vagány.

Az élen azért nem jósol változást és nem látja, hogy a Mercedes letaszítható volna a trónról, mert „nem ül a babérjain”, hanem folyamatosan fejleszt, az idei gépük is szerinte igen impozáns. Kérdés, hogy a visszavonult világbajnok, Nico Rosberg helyére ülő Valtteri Bottas mennyivel veti vissza az összteljesítményt, a finn nagy lehetőséget kap, hogy Lewis Hamilton csapattársa lehet. (A Rosberg-lépést utoljára 1994-ben húzta meg Alain Prost: regnáló világbajnokként akasztotta szögre a sisakot.)

Szujó megjegyzi, már csak azért is érdemes az idény elejétől követni az eseményeket, mert a 10 benevezett csapatból mindössze háromban nincs személyi változás a pilótákat illetően.

