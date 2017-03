A magyar kirakatcsapat a szerencsejáték-pénzekre vár

Fehérvár AV 19 SC. Mostantól így hívják az Alba Volán korábbi jégkorongszakosztályát, a jelenlegi legjobb magyar klubcsapatot, mely gazdaságilag, jogilag önálló lábra áll. Az Ocskay Gábor helyére érkező új elnökkel, Gál Péterrel a hőn áhított gigaszponzorról, a taóval kapcsolatos problémákról is beszélgettünk. Szélig Viktor, az egykori nagy újvárosi ellenfél, a klub új szakmai igazgatója is megszólal.

– A Fehérvár AV 19 SC kiválik az Alba Volánból, eredményez ez változást a most létrejött klub költségvetésében?

– Amiatt nem változik a büdzsé, hogy az Alba Volán már nem lesz névadó szponzorunk, hiszen az ő támogatásuk már csak nagyon szerény hányadát adta a költségvetésünknek.

– Mekkora hányadát?

– A teljes összeg kevesebb mint tíz százalékát. Többek között ez is indokolta, hogy új útra lépjünk.

– Mekkora keretből gazdálkodhat most a klub? A távozó elnök, idősebb Ocskay Gábor egy korábbi interjúban 700-800 milliót emlegetett, valós ez az összeg?

– Ez fedi a valóságot, nagyjából ennyi a felnőtt csapataink költségvetése.

– A gazdasági önállósodást gátolta bármilyen módon, hogy a klub a Volán jégkorong szakosztályaként működött?

– Egyáltalán nem. Hosszú ideje dolgoztunk azon, hogy a csapatunk önállósodjon, nagykorúvá váljon, és ebben a Volán vezetése partnerünk volt, sportbaráti kapcsolat marad köztünk.

– Anyagi támogatást kapnak majd tőlük?

– A szerdai sajtótájékoztatón felkaptam a fejem arra a bejelentésre, hogy a Volán továbbra is támogatóként akar megjelenni a meccseinken.

– Ez önnek is új információ volt?

– Igen. A részleteket később megbeszéljük.

– Új támogatók vannak a láthatáron?

– Igen, műhelytámogatási rendszerben kilátásban vannak is támogatók, neveket persze nem említenék egyelőre. Dolgozunk rajta, hogy névadó szponzort is találjunk, utoljára a Sapa volt ilyen. Az ő távozásukkal a város lett a fehérvári hoki legnagyobb támogatója.

„A Szerencsejáték Zrt. óriási segítséget nyújtana” Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Az önkormányzat viseli tehát az anyagi terhek döntő részét. Kitűzött a város valamilyen dátumot, hogy ezt meddig képes cipelni?

– Nincs határidő, inkább közös cselekvés van.

– A taopénzek megjelenésével a múltban csökkent a támogatók száma a fehérvári hokiban. Ez most is gondot jelent?

– A taofelajánlások megjelenése akaratlanul is azt eredményezte, hogy ezen felüli szponzorációból kevesebb érkezik.

Ez azért gond, mert ezt az összeget felszerelésre, utánpótlásra fordíthatjuk, a felnőtt csapat béreire nem.

– Nagy öröm lenne önöknek, ha a három másik látványsportágban megjelenő gigatámogató ide is megérkezne.

– Igen, a Szerencsejáték Zrt. óriási segítséget nyújtana.

– Lobbiznak a támogatásért?

– Ez nem a fehérvári hoki, hanem a szövetség elnökének, vezetésének az asztala.

– Az EBEL-be történő belépés, vagyis 2007 óta nem futott olyan rossz szezont a csapat, mint idén. Megvan már, hogy kik távoznak, kik érkezhetnek frissítés céljából?

– A silányabb eredmények miatt minden bizonnyal lesznek változások a keretben. Szélig Viktor, Fekti István, az akadémiánk vezetője és az edzői csapat gondoskodik majd erről. A tapasztaltabb hazai és saját nevelésű fiatal játékosok és a légiósok egészséges elegyét kellene majd kialakítani. Edzőnkkel már az idény közben megállapodtunk. A következő két szezon fő célja egy szerethető csapat megformálása, és ezzel párhuzamosan bérleteseink számának a növelése.

A francia kapcsolat „Ocskay Gábor munkásságát és személyét nagyra tartottam, és mivel a menedzsment is szimpatikus volt, ráadásul ez Magyarország legjelentősebb hokiklubja, szívesen mondtam igent a felkérésre” – feleli lapunknak az új fehérvári szakmai igazgató, Szélig Viktor. A korábbi dunaújvárosi, majd brianconi kedvencnek tetszik, hogy a hazai bajnokságban immár nagyon komoly ellenfelek ellen léphet pályára a Mol-liga csapata. Benoit Laporte-tal, az EBEL-játékosok trénerével közösen fognak dönteni az átigazolási és szakmai kérdésekben. „Kisebb huzavona biztos lesz, de a cél közös, sikerre vinni a fehérvári hokit.” Az új „GM” (general manager) fejében már nagyjából összeállt, mely játékosokat akarná maradásra bírni, és kiket csábítana Székesfehérvárra. Ugyanakkor tudja magáról, még sokat kell tanulnia vezetőként, ebbe a szerepbe Franciaországban csak belekóstolt.

Az új fehérvári szakmai igazgató, Szélig Viktor Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Idén a gyengébb eredmények nyomán csökkent a nézőszám.

– Ezt növelni kell, azért is, hogy a 2019-re tervezett új csarnokunkat meg tudjuk tölteni.

– Továbbra is az EBEL a Fehérvár AV 19 első számú terepe, nem nyergelnek át valamilyen más regionális ligába?

– Az osztrák bajnokság a fő cél a jövőben is, ez a sorozat városmarketing szempontjából és szakmailag is a legfontosabb. De a magyar hokinak is sokat ad az itteni szereplésünk: EBEL-szereplésünk adta meg az alapját a válogatott szapporói és krakkói feljutásának is az A csoportos vb-mezőnybe.

– Így van, ugyanakkor az, hogy idén a gyatra szereplés miatt nem jutott rájátszásba a Fehérvár, és emiatt másfél hónap szünete van a válogatott játékosoknak az április végi vébé előtt, elég szerencsétlen dolog.

– Igen, az. Szerencsés lett volna talán, ha a klub és a szövetség között lett volna valamilyen megegyezés, arról, hogy a Magyar Kupában legalább részt tudjunk venni. Ezzel korábban nem volt gond, de mióta januárra tették a döntőt, nem tudunk itt játszani. Pedig ez tűzben tartotta a fehérvári válogatott játékosokat is. Ezt tudomásul vettük, de sajnáljuk. Ahogy azt is, hogy a mostani versenykiírás miatt az EBEL-csapatunk nem tud részt venni a magyar bajnokság rájátszásában. Ezt a kosárlabdában például a szolnoki csapat számára megoldották egy „aranykártyás” megoldással.

– A Mol-ligás csapat, vagyis a magyar bajnokság továbbra is marad másodhegedűs?

– Ugyanúgy jelentős szerepet játszik a magyar bajnokság a terveinkben. A Mol-liga azoknak a fiataloknak lesz a terepe, akikben további fejlődési lehetőség van, őket támogatjuk meg egy-két tapasztaltabb játékossal. Itt a cél a rájátszás volt idén, ezt elértük. Ha az EBEL-csapat mellett még a Mol-ligában is végső sikerre esélyes brigádot akarnánk szerepeltetni, az lehetetlen. Ahhoz három olyan szponzornak kéne megjelennie, amiből jelenleg egy sincs.

